Angelbachtal. (pol/rl) Am Samstagabend war ein 18-jähriger Ford-Fahrer mit vier weiteren Insassen auf der Bundesstraße B39 von Mühlhausen in Richtung Angelbachtal unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Wagen gegen 19.42 Uhr kurz vor Eichtersheim auf den dortigen Grünstreifen. Dort fuhr er etwa 60 Meter weiter, bis sich der Ford an einer angrenzenden Böschung überschlug und auf dem Dach liegenblieb.

Der 18-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die vier weitere Insassen im Alter von 15 bis 18 Jahren wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, kamen aber vorsorglich auch in umliegende Krankenhäuser. Die Vier wurden nach der Untersuchung aber wieder entlassen.

Während der Bergung des Fords durch die Freiwillige Feuerwehr Angelbachtal war die B39 voll gesperrt. Der Wagen war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.