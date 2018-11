Angelbachtal. (abc) Als vor drei Jahren am Heckerplatz eine innovative Straßenlaterne mit WLan-Hotspot sowie Ladestation für Elektroautos und -fahrräder in Betrieb ging, war die Kraichgaukommune auf der Höhe der Zeit. Bisher konnte man seine Akkus gratis ausfüllen, künftig wird dies nun kostenpflichtig, hat der Gemeinderat beschlossen. Ein Grund für diese Entscheidung war, dass Elektroautos oftmals stundenlang, manchmal sogar über Nacht den Ladepunkt blockiert hätten. Je länger man lädt, desto mehr muss man daher künftig zahlen. "Es liegt doch nicht an uns, dass die Ladevorgänge so lange dauern", ärgert sich Jürgen Fels.

"Der neue Tarif benachteiligt fast alle", moniert der selbstständige Transportunternehmer, der fast täglich mit einem Elektro-Kleinbus des Typs Nissan e-NV200 Zeitungen zu Austrägern in der Region bringt. So kamen laut Jürgen Fels in zwei Jahren rund 80.000 emissionsfreie Kilometer zusammen, auf denen er zahlreiche unterschiedliche Ladestationen kennen lernte. Die Crux bei dem Exemplar am Heckerplatz sei die Technik: "Von diesem Modell profitiert eigentlich nur der Renault Zoé, da dieses Fahrzeug dreiphasig laden und die vollen bereitgestellten 22 Kilowatt abrufen kann", erklärte Fels.

Bis ein 40-kW-Akku mit einer Leistung von 6,5 kW geladen sei, dauere es nun einmal rund sechs Stunden. Wenn es zumindest einen zweiten Ladepunkt gebe, wäre das nur halb so schlimm. "Aber der fehlt hier leider", so Fels, der noch einen weiteren großen Nachteil ausgemacht hat: "Die 230-Volt-Steckdose für E-Bikes ist von außen zugänglich und nicht hinter einer abschließbaren Klappe." So müsse man notgedrungen während des gesamten Ladevorgangs beim Fahrrad bleiben, um nicht zu riskieren, dass der Akku gestohlen wird.

Entsprechend niedrig fiel in jüngster Zeit die Nutzung aus. "Wir haben zuletzt durchschnittlich 1,2 Fahrradakku-Ladungen pro Monat registriert", erklärte Bürgermeister Frank Werner. Die Ladesäule sei ein Pilotprojekt gewesen und mittlerweile drei Jahre alt. Natürlich gebe es heute modernere Varianten, weshalb die Gemeinde nicht untätig bleibe. Mittlerweile habe der Gemeinderat beschlossen, für den Ausbau der Elektromobilität einen Haushaltsansatz zu bilden. "Wir sind offen für Vorschläge zur Technik", versicherte Werner. Wer sich beteiligen möchte, wird gebeten, auf die Gemeinde zuzukommen.