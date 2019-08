Von Ralf März

Angelbachtal. Man kennt ihn nicht zuletzt vom Pfingstmarkt, bei dem er seit vielen Jahren Modellboote auf dem Schlossteich fahren lässt und ausstellt. Doch wenn man Uwe Richter in seinem Laden besucht, geht es dabei um weit mehr als nur den Modellbau. Man steht nämlich, wenn man die hölzerne Eingangstür in der Michelfelder Karlstraße durchschritten hat, im ältesten Geschäft am Ort.

Die dicken Sandsteinmauern sorgen auch bei sommerlicher Hitze für kühle Temperaturen im "Käs und Stahl", wie man den Laden im Ort gerne liebevoll nennt. Dass davon nichts mehr im Angebot ist, merkt man schnell, wenn man sich umschaut. Jede Menge Modellboote und Zubehör stehen dafür im Schaufenster und auf der historischen Ladentheke.

Hintergrund "Friedrich Brecht" war jahrzehntelang das Lebensmittelgeschäft und gleichzeitig der "Baumarkt" in Michelfeld. Neben Kolonialwaren waren bei "Käs und Stahl" auch Kohle, Kurzwaren oder, wenn es darauf ankam, auch ein halber Sack Zement samt Schubkarre erhältlich. Um 1830 wurden in dem Gebäude im alten Ortskern eine Metzgerei und eine Gaststätte betrieben. Noch heute zeugen [+] Lesen Sie mehr "Friedrich Brecht" war jahrzehntelang das Lebensmittelgeschäft und gleichzeitig der "Baumarkt" in Michelfeld. Neben Kolonialwaren waren bei "Käs und Stahl" auch Kohle, Kurzwaren oder, wenn es darauf ankam, auch ein halber Sack Zement samt Schubkarre erhältlich. Um 1830 wurden in dem Gebäude im alten Ortskern eine Metzgerei und eine Gaststätte betrieben. Noch heute zeugen schwere Haken an der Decke zum Aufhängen des Fleisches davon. Ab 1895 ist es als Eisenwarengeschäft von Friedrich Brecht bekannt. "Herde und Öfen" sowie "Wasserleitungs-Bedarf" war auf der Fassade zu lesen, wie ein undatiertes Bild zeigt, das heute neben der stabilen Ladentheke hängt. Diese wurde vom Michelfelder Schreiner Altstadt vermutlich nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut und zeugt noch heute davon, was die späteren Inhaber Reinhold Bender und Dieter Brust im Angebot hatten. Die Beschriftung an den Schubladen mit Nudeln oder Grieß ist noch zu lesen. Lange Zeit waren dann die Lichter im historischen Laden aus, für einige Zeit wurden später Kleider verkauft, nach der Geschäftsaufgabe wurde Uwe Richter aufmerksam. Bei ihm ging es aber weniger darum, ein Geschäft zu eröffnen. Der Platz im heimischen Keller war schlichtweg zu klein geworden für die unzähligen Schiffsmodelle, erzählt er. Und so kam der historische Laden zu neuem Glanz: Die kleine Glasvitrine, vermutlich waren einst Süßigkeiten oder Käse darin gelagert, ist heute mit verschiedenen Modellen von Uwe Richter gefüllt. Auf der Theke hält er neben Windspielen auch den Samen für die "Angelbachtaler Blumenwiese" bereit, und im hinteren Ladenbereich hat er seine Bastelecke. (ram)

Schnell wird beim Besuch der RNZ klar, dass das geschichtsträchtige Gebäude und Richters Hobby gut zusammenpassen: Der klassische Modellbau, wie ihn der 60-Jährige seit vielen Jahren mit Leidenschaft betreibt, wird aussterben, prophezeit er. Als Nachmittagsangebot für Schüler der Sonnenbergschule hatte er vor einigen Jahren selbst versucht, Schüler für kleinere Modelle zu begeistern. Leider währte das Interesse nur wenige Wochen, erzählt er enttäuscht.

Im Gespräch merkt man auch, dass es bei Richter um weit mehr als "nur" die Modelle geht. Zu jedem einzelnen Schiff hat er die Geschichte im Kopf, die Abmessungen, technische Details oder auch in welchen Schlachten es gekämpft hat oder wo es gesunken ist.

Die Liebe zum Meer war aber nicht allein der Grund, warum sich der gelernte Elektromaschinenbauer vor knapp 20 Jahren dem Schiffsmodellbau verschrieben hat. Tatsächlich ging es in den Familienurlauben fast immer ans Meer. Den Ausschlag gab aber ein Kuraufenthalt in Bad Rappenau. Dort lernte Richter einen Schiffsmodellbauer aus Heilbronn kennen. So kam er zum dortigen Modellbauclub und in der Folge entstanden bis heute weit über 50 große Modellboote.

Verteilt sind diese inzwischen in ganz Deutschland; bei Sammlern sind die maßstäblichen Modelle aus Michelfeld beliebt. "Schwierig ist oft der Transport", gibt Richter zu bedenken, denn die teils über zwei Meter großen Schiffe kann man nicht einfach auf einen Autoanhänger packen. "Lebende Tiere" vermutete gar ein Zugbegleiter im ICE, als Richter ein Boot höchstpersönlich und gut im Karton verpackt zu seinem Empfänger transportieren wollte. "Der staunte, als ich den Karton öffnete", schmunzelt er.

"Friedrich Brecht" war jahrzehntelang das Lebensmittelgeschäft und gleichzeitig der "Baumarkt" in Michelfeld. Undatiertes Bild (Repro: Ralf März).

Doch bis ein Boot ausgestellt oder verkauft werden kann, vergehen meist unzählige Monate: Für manche Schiffe gibt es ganze Bausätze zu kaufen, für andere nur Pläne, erklärt Richter. Dann entsteht der Schiffsrumpf beispielsweise aus unzähligen Holzleisten, die geklebt und behandelt werden. Teilweise kommt auch dünnes Blech zum Einsatz. Gebaut wird so originalgetreu wie möglich. Auch beim hölzernen Deck gibt es keine Kompromisse. Werden Segel benötigt, so ist Ehefrau Gertrud Richter gefragt, die dann zur Nähmaschine greifen muss. Mit Seilen und Kordeln werden die Segel später gehisst.

Die filigranen Aufbauten auf den Kriegsschiffen kann man meist im Modellbaubedarf kaufen. Was es nicht gibt, wird selbst aus Messing hergestellt: Gerade Treppen, Geländer, die Reling oder auch Radarantennen werden im Ätzverfahren hergestellt. Vorher muss man eine genaue Schablone zeichnen, später wird originalgetreu lackiert.

Plastik kommt bei Uwe Richter selten zum Einsatz. Auch Teile aus dem 3D-Drucker finden sich nicht auf den Modellen. Vielmehr ist Handarbeit gefragt. Teilweise kommt Aluminium zum Einsatz und es wird gerne zur Feile und Säge gegriffen.

Gut 20 Modelle stehen derzeit im kleinen Laden in der Karlstraße, schon vom Schaufenster aus ist die "Queen Mary 2" zu bewundern, beinahe versteckt ragt der Seenotrettungskreuzer "Hermann Ritter" mit seinem Hubschrauberlandeplatz hinter der Fähre "Helgoland" hervor. Das neuste Modell, das Uwe Richter gerade fertiggestellt hat, ist der Schlachtkreuzer "Scharenhorst": Ursprünglich im Jahr 1936 in Wilhelmshafen vom Stapel gelaufen, war das Schiff, ausgestattet mit jeder Menge Kriegsgerät, bis zu seinem Untergang 1943 am Nordkap am Zweiten Weltkrieg beteiligt. 2,34 Meter ist das originalgetreue Modell lang, ein Sammler im Rheinland wartet bereits darauf.