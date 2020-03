Von Ralf März

Angelbachtal. Der Pfingstmarkt ist abgesagt. Ursprünglich sollte die Entscheidung, ob das Fest mit der großen Schlossparkbeleuchtung und Lasershow wegen des Corona-Virus stattfinden kann, erst nach Ostern fallen. Doch unter den aktuellen Umständen mache eine weitere Planung keinen Sinn, erklärte Bürgermeister Frank Werner am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Bevölkerung informierte er über die sozialen Medien und die Gemeindehomepage über die Absage der beliebten Veranstaltung, die seit Jahrzehnten tausende Besucher nach Angelbachtal lockt: "Gerne hätten wir mit Ihnen zusammen unser Jubiläumsjahr ,40. Schlossparkbeleuchtung beim Pfingstmarkt‘, gefeiert. Die Absage fällt uns alles andere als leicht."

Die Umstände der weltweiten Corona-Krise ließen aber keine andere Entscheidung zu. Keiner wisse, wann sich die Lage in unserer Region entspannen wird, erklärte der Bürgermeister und fügte hinzu: "Selbst wenn in diesen Tagen erkennbar würde, dass die von Bund, Land und den Kommunen beschlossenen Maßnahmen wirken, ist im Moment nicht davon auszugehen, dass zu Pfingsten wieder eine Großveranstaltung mit mehreren zehntausend Gästen durchgeführt werden kann." Außerdem sei nicht davon auszugehen, dass in diesem Jahr ein Zuspruch der Gäste wie in "normalen" Zeiten erfolgen würde.

Keine guten Voraussetzungen also, um in eine jetzt eigentlich anstehende "heiße" Planungsphase von Vereinen, Organisationen und der Gemeinde einzusteigen: "Wir haben deshalb schweren Herzens entschieden, den Pfingstmarkt 2020 abzusagen."

Als "alternativlos" bezeichneten die Angelbachtaler Gemeinderäte zusammengefasst die Absage des Pfingstmarktes, die Bürgermeister Frank Werner per E-Mail um Stellungnahme zur Entscheidung gebeten hatte.

Hart treffen wird die Absage vor allem die zahlreichen Gruppen und Vereine, die mit dem Pfingstmarkt einen Großteil ihrer Jahreseinnahmen generieren. Benötigt werden diese, um beispielsweise Vereinsheime oder Dirigenten bezahlen zu können. Sollten Vereine dadurch in erhebliche finanzielle Schieflage geraten, wolle man das Gespräch suchen, sagte Werner auf Nachfrage.

Geplant waren zum 40-jährigen Bestehen der Schlossparkbeleuchtung verschiedene Überraschungen, auch wollte man auf die Heimattage in Sinsheim Bezug nehmen. Doch die Planungen müssen jetzt in der Schublade bleiben.

"Unser Pfingstmarkt wird nächstes Jahr zurückkommen, hoffentlich so schön und groß wie die Jahre zuvor. Das Jubiläum der Schlossparkbeleuchtung werden wir somit nächstes Jahr begehen", ist in der Mitteilung zu lesen, der Bürgermeister Werner hinzufügt: "Nun geht erst einmal unser aller Gesundheit vor. Halten Sie bitte die geforderten Kontaktverbote ein und bleiben Sie gesund!"