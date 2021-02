Angelbachtal. (jou) In der Kinderkrippe "Dorfmitte" hat sich eine Erzieherin mit einer Mutation des Corona-Virus angesteckt. Das hat Bürgermeister Frank Werner am Dienstagabend mitgeteilt. "Die Mutation ist nach Auskunft des Gesundheitsamtes weitaus ansteckender als das ursprüngliche Corona-Virus", schreibt der Rathauschef in einer Mitteilung an die RNZ, die Werner auch auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht hat.

Da die Erzieherin durchgehend eine FFP2-Maske getragen hat, zählen die zwei Kinder und die zwei Erzieherinnen, mit denen sie Kontakt hatte, als Kontaktpersonen der Kategorie 2. Dies bedeutet, dass sich die betroffenen Personen laut Gesundheitsamt freiwillig testen lassen können, was wohl auch geschieht.

Weitere Maßnahmen in der Kinderkrippe müssen nicht getroffen werden, wie Werner vom Gesundheitsamt erfahren hat. "Derzeit geht das Gesundheitsamt nicht davon aus, dass sich das Virus oder gar die Mutation im Kindergarten verbreitet hat", schreibt der Rathauschef und weiter: "Der Fall zeigt: Es bleibt weiterhin wichtig, genauestens auf Symptome zu achten, egal bei welcher Altersgruppe, und bei auftretenden Symptomen sofort einen Test zu machen."

Außerdem weißt Werner nochmals darauf hin, von den medizinischen Masken rege Gebrauch zu machen. Der Erzieherin gehe es den Umständen entsprechend gut.