Ab diesem Freitag können Verkehrsteilnehmer den Kreisel in Eichtersheim nicht mehr nutzen. Er ist für eine Woche gesperrt. Es werden aber Umleitungen eingerichtet. Foto: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. Den Autofahrern aber auch den Anwohnern von verschiedenen Straßen in Angelbachtal droht neues Ungemach: Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, muss der Kreisverkehrsplatz in der Eichtersheimer Ortsmitte, bei Schlosspark und Sparkasse, voll gesperrt werden.

Seit gut einem Jahr ist bereits die Hauptstraße (B292) für den Verkehr gesperrt, jetzt kommen zusätzliche Umleitungen hinzu. Die gute Nachricht: Die Arbeiten am Kreisverkehr sollen innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. "Die Terminierung der Maßnahme erfolgt gezielt während der bereits vorhandenen Sperrung der Hauptstraße, die derzeit zu einem geringeren Verkehrsaufkommen und niedrigerer Schwerverkehrsbelastung in Angelbachtal-Eichtersheim führt", teilt das Regierungspräsidium mit.

Im Rahmen der Mängelbeseitigung müsse die gesamte Asphaltdeckschicht in diesem Bereich des Kreisels an der B292/L 551 ausgetauscht werden. Um eine gute Qualität der neuen Fahrbahndecke zu erreichen, sei insbesondere auf der stark beanspruchten Kreisfahrbahn ein Asphalteinbau in einem Zug notwendig.

Der Kreisel muss daher von Freitag, 30. Oktober, ab 9 Uhr, bis Freitag, 6. November, voll gesperrt werden, erklärt das Regierungspräsidium und geht auch auf Details der Maßnahme ein: Die Durchführung der Arbeiten beginnt freitags mit dem Fräsen der Fahrbahn. Ab Montag folgen Feinfräsungen im Bereich der Einbauten sowie das Anspritzen mit Bitumen-Emulsion, sodass ab Dienstag der Einbau der neuen Deckschicht erfolgen kann. Die restlichen Tage werden für das fachgerechte Schneiden und Vergießen der Fugen sowie für die Markierungsarbeiten benötigt. Da es sich bei den Arbeiten um eine Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung handelt, werden die anfallenden Kosten von der Baufirma getragen.

Die Umleitung erfolgt über die Ring- beziehungsweise die Heinrich-Fürstenberger-Straße. Eine zusätzliche Umfahrungsmöglichkeit besteht über die Gemeindestraßen "Im Wackeldorn" und die Wusseldornstraße. Der Verkehr in Richtung Angelbachtal-Michelfeld und zurück wird über die Sudeten- und Spielbergstraße geführt. An der gesamten Umleitungsstrecke wird durch die zuständigen Verkehrsbehörden ein beidseitiges, absolutes Halteverbot angeordnet.

Einschränkungen gibt es für die Frankenstraße, die für die Bauzeit nur von der Heidelberger-Straße aus angefahren werden kann. Behinderungen gibt es auch für die Nutzer der Buslinien, wie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) in einer Mitteilung schreibt.

Die Haltestelle "Eichtersheim Bahnhof" kann aufgrund der Kreiselsperrung nur für den Schülerverkehr in Richtung Östringen angefahren werden, dabei entfällt die Haltestelle "Im Wackeldorn". Busse von Sinsheim und Wiesloch nach Waldangelloch und zurück werden über die Sudetenstraße geleitet. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle "Michelfeld Katholische Kirche" und "Eichtersheim Einkaufszentrum" auszuweichen, teilt der VRN mit. Alle Schnellbusfahrten der Buslinie 703 mit der regulären Start- und Endhaltestelle "Eichtersheim Bahnhof" starten und enden ersatzweise an der Haltestelle "Eichtersheim Einkaufszentrum".