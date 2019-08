Von Friedemann Orths

Angelbachtal. Rauch wabert über der Glut, es riecht nach brennender Holzkohle. Im Takt schlägt ein Schmied seinen Hammer auf den Amboss, als die Ritter- und Gauklerhorde an ihm vorbeizieht. Sie werden begleitet vom fröhlichen Pfeifen der Dudelsäcke, ein Musikant schwingt seinen Paukenschlägel. Blankpolierte Helme, Schwerter und Speerspitzen blitzen im Eichtersheimer Schlosspark: Mittelalterliches Spektakulum in Angelbachtal.

Die Händler haben ihre 80 bis 100 Stände hier zum 26. Mal errichtet. Sie verkaufen mittelalterlich anmutende Keramik, Bienenwachstücher, Schwerter und Bögen, Spielzeugwaffen, Mandelgebäck, Trinkhörner, echte Felle, Schmuck oder "Typ-Whiskey-Met". Hinzu kommen die 24 Zeltlager der Schausteller, wie beispielsweise der Ritter, die ihre Waffen zeigen oder ihre Reitershows vorführen.

Darunter ist Graf Thomas von Strzemieczny mit seiner "Falknerei der Grafen". Sie wollen den Besuchern zeigen, wie die Beizjagd, die Jagd mit Greifvögeln, im Deutschland des 12. und 13. Jahrhunderts funktionierte. An dem Stand thronen drei majestätische Greifvögel auf ihren Stangen: "Irene", ein Deutscher Uhu, der Sibirische Uhu "Ronja" und Paula, ein "Harris’ Hawk", auch Wüstenbussard genannt.

Im Sommer ist Von Strzemieczny mit seinen Jagdshows in ganz Deutschland, Frankreich und England unterwegs. In Angelbachtal wird jedoch nicht gejagt, da die Vögel die Hunde oder Enten im Park ohne Probleme töten könnten. Im Winter, wenn die Vögel nicht in der Mauser oder Balz sind, geht er mit seinem Federvieh in seinem Revier bei Kaiserslautern auf die Jagd. Aber die Tiere werden auch als Therapievögel für kranke Menschen genutzt, zum Beispiel für Soldaten, die am Posttraumatischem Stresssyndrom leiden.

Die Vögel kauft er bei einem Züchter, dort kosten sie um die 500 Euro. Er selbst züchtet nicht: "Ich könnte meine Babys nie hergeben." Wenn sie fertig ausgebildet sind, können die Exemplare bis zu 25.000 Euro Wert sein. Ein kurzer Pfiff, ein ausgestreckter Arm, schon setzt sich "Paula" auf die Schulter. "Jetzt hat sie dich registriert und würde dich auch noch in zehn Jahren und wenn du 300 Kilo wiegst, wiedererkennen", erklärt der Graf.

Geld verlangt er für die Fotos oder Erläuterungen nicht; von den Spenden der Zuschauer kauft er Fleisch für die Tiere. "Millionär wird man nicht, aber man bekommt viel von den Vögeln zurück", sagt er. Er möchte hier "Aufklärungsarbeit" leisten und sieht die Arbeit auf dem Fest "auch als Training für uns" - so gewöhnten sich seine tierischen Freunde an Menschen.

Im Lager des "Würzburger Greifenpacks" konnten Kinder die Waffen auch an den Rittern ausprobieren. Foto: Sabina Stoppel

Wenige hundert Meter weiter präsentiert das "Würzburger Greifenpack" seine mittelalterlichen Mordwerkzeuge. Gespannt blicken Kinder auf Wikinger- und Langschwert, Axt, Streitkolben oder Speer und Säbel - alles zum Anfassen. "Der Fantasie, wie man jemandem den Kopf einschlagen kann, waren keine Grenzen gesetzt", erfahren die Kinder von einem Ritter, der im echten Leben Markus Meyer heißt und Mathe und Physik unterrichtet. "Geschichte ist mein Hobby."

Dann werden Eisenhut, Nasal- und Topfhelm herumgereicht und anprobiert. Ein Kollege, bei knapp 30 Grad dick in ein geöltes Kettenhemd verpackt, lässt sich von den Zuschauern mit den stumpfen Schauwaffen "aufspießen", um die Rüstung zu demonstrieren. Das "Greifenpack", ein eingetragener Verein, ist eine Gruppe aus Freunden, die es seit 2006 gibt. Seit 2009 sind sie beim Mittelalterlichen Spektakulum dabei.

Etwa 150 Euro geben sie für ein Schwert aus, sein 15 Kilo schweres Kettenhemd hat Meyer selbst hergestellt. Rund ein Dreivierteljahr hat er die 20.000 Ringe in Handarbeit miteinander verknüpft. In voller Montur hat so ein Ritter dann auch 120 Kilo Gewicht auf dem Buckel. "Was man selbst machen kann, macht man selbst", erklärt er, und zeigt die Möbel und den Waffenständer in seinem Lager.

Die Gruppe studiert ihre Schaukämpfe penibel ein - "learning by doing" -; und liefert eine kleine, kinderfreundliche Geschichte, wie Meyer erklärt. Dabei müsse man aufeinander aufpassen, der "Gegner" ist schließlich ein Partner. Manche hätten auch ein Schwertkampfseminar besucht. Verletzungen gebe es erstaunlich wenige, ein Kollege habe sich bei einer Flugrolle in voller Rüstung aber mal einen Bänderriss über die gesamte Schulter zugezogen. Vor den Vorführungen gelte striktes Alkoholverbot; und auch eine Haftpflichtversicherung haben die Ritter des "Greifenpacks" abgeschlossen, berichtet Meyer mit einem Schmunzeln.

"Sollen Köpfe rollen im Angelbachtal?" fragt der Moderator, bevor das Ritterturnier beginnt. Hier spießen die Reiter von ihren Rössern brennende Ringe mit der Lanze auf oder versuchen, Äpfel von der Holzbarrikade zu schlagen. Großes Interesse bei den Zuschauern, ein Mann bittet darum, aus dem Weg zu gehen. Man könne nichts sehen, wenn hier fotografiert werde. Auffällig sind auch die vielen "gewandeten" Besucher, die sich unter Gleichgesinnten präsentieren und das zweitägige Spektakel genießen.