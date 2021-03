Von Ralf März

Angelbachtal. Als es Anfang des Monats vonseiten der Bundesregierung die Botschaft gab, jeder Bürger könne sich einmal pro Woche kostenlos mittels Schnelltest auf das Corona-Virus untersuchen lassen, hatte Christian Fiedler bereits ein kleines Schnelltestzentrum eingerichtet. Jetzt weitet er die Testkapazität deutlich aus. Die Gemeinde stellt dafür die Schnelltests zur Verfügung.

Seit gut zwei Jahren ist Apotheker Fiedler Inhaber der Schlossgarten-Apotheke in Michelfeld. Direkt gegenüber liegt die ehemalige Filiale der Volksbank Kraichgau, und genau diese hat Fiedler für die Corona-Schnelltests angemietet. Dabei ging es nicht um ein gemütliches Ambiente im Raum, der hat sich seit dem Auszug der Bank nämlich kaum verändert: Die "Kundschaft" soll nur wenige Minuten für den Schnelltest in den Eingang der ehemaligen Schalterhalle der Volksbank kommen. Dabei gilt eine Einbahnstraßenregelung, nach dem Nasenabstrich kann man sofort wieder gehen. Das Ergebnis ist dann spätestens eine Stunde später über eine Internetseite abrufbar. Darüber bucht man sich auch den kostenlosen Termin und meldet sich mit seinen persönlichen Daten an. Doch auch Bürger ohne Zugang zum Internet können sich testen lassen, versichert Apothekerin Ursula Schippers beim Pressetermin. Es sei auch möglich, telefonisch einen Termin zu reservieren und sich anzumelden. Bevorzugt solle jedoch die Internetseite genutzt werden.

Bisher wurden von Fiedler hauptsächlich Bürgerinnen und Bürger mit Berechtigungsschein getestet, den beispielsweise Lehrer und Erzieherinnen für zwei wöchentliche Tests erhalten. Seit diesem Mittwoch gibt es jetzt auch den "Bürgertest" in der Schlossgarten-Apotheke. Die Termine seien heiß begehrt, betont Schippers. Im fünf-Minuten-Rhythmus können diese gebucht werden.

Bestätigen kann die große Nachfrage auch Apotheker Hubert Mildenberger, der Inhaber der Schloss-Apotheke im Ortsteil Eichtersheim. Schon wegen der ähnlichen Namen der beiden Geschäfte riefen viele Bürgerinnen und Bürger bei ihm an, berichtet er. Mildenberger und sein Team vermitteln die Anrufenden dann nach Michelfeld weiter und unterstützen auch bei der Terminvereinbarung. Man pflege trotz Wettbewerbssituation ein gutes Verhältnis betont er, dies habe schon mit Fiedlers Vorgänger, Apotheker Manfred Althammer bestanden.

Von einem "Segen für die Gemeinde" sprach Bürgermeister Frank Werner mit Blick auf das Schnelltestangebot der Apotheke. 1700 Schnelltests wurden der Gemeinde jüngst aus dem Vorrat des Landes Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt, erklärt der stellvertretende Hauptamtsleiter Paul Merwarth, der sich im Rathaus um die Corona-Themen kümmert. Einige wurden bereits mit Unterstützung des örtlichen Roten Kreuzes für die Tests der Wahlhelfer bei der Landtagswahl eingesetzt, einige für einen eventuellen Bedarf an der Schule zurückgehalten. Doch mehr als 1000 Corona-Schnelltests konnten jetzt für den "Bürgertest" zur Verfügung gestellt werden. Weitere seien lieferbar.

Dankbar ist Werner, dass die Apotheke die Tests für die Bürger übernehme und damit das Fachpersonal stelle. Betont wurde aber, dass in der Schlossgarten-Apotheke nur Bürger ohne Symp-tome getestet werden können. Genau wie "Kontakte ersten Grades" müssen diese sich an die Hausärzte oder die Teststation des Landkreises wenden.

Dorthin muss man auch, wenn das Ergebnis des Schnelltest positiv ausfällt: Die betroffene Person müsse sich dann umgehend in Quarantäne begeben und sich zur Sicherheit einem PCR-Test unterziehen. Positive Testergebnisse müsse die Gemeindeverwaltung an das Gesundheitsamt weiterleiten.

Info: Gebucht werden kann ein Schnelltesttermin hier