Von Christian Beck

Sinsheim. Gerichte sind systemrelevant. Auch im Sinsheimer Amtsgericht wird in Zeiten der Corona-Krise weitergearbeitet. Wie die Richter dies bewerkstelligen, wo die Herausforderungen liegen und worauf jene, die mit dem Gericht Angelegenheiten zu klären haben, in diesen Zeiten besonders achten müssen, beantwortet Direktor Andreas Brilla im Interview.

Herr Brilla, vieles ist während der Corona-Krise nicht möglich. Ist das ein Vorteil für Straftäter?

Vor Gericht gibt es im Regelfall Parteien, denen daran gelegen ist, dass schnell ein Urteil gesprochen wird. Andere hoffen darauf, dass ein Verfahren länger dauert. Dies war auch schon vor der Corona-Krise so.

Wie sieht es bei Verurteilten aus, die ins Gefängnis müssen?

Wenn keine Fluchtgefahr besteht, müssen sie ihre Haftstrafe zu einem späteren Zeitpunkt antreten. Der Zeitraum, den sie im Gefängnis verbringen müssen, ändert sich jedoch nicht.

Momentan ist also nicht mit richterlicher Milde zu rechnen?

Nein. Viele Verhandlungen wurden allerdings verschoben.

Welche Angelegenheiten werden momentan noch verhandelt?

Weniger als zehn Prozent der Verhandlungen finden momentan noch statt. Haftsachen stehen ganz oben auf der Liste. Wichtig sind auch Angelegenheiten, bei denen es um Kindeswohlgefährdung oder Unterbringungen in psychiatrische Einrichtungen geht.

Was hat sich bei den Gerichtsverhandlungen geändert?

Wir gehen extra in einen großen Saal und achten auf Abstand. Zeugen werden schon immer zeitlich gestaffelt geladen. Momentan versuchen wir verstärkt, auch einmal auf eine Beweisaufnahme zu verzichten.

Angenommen, jemand musste seinen Führerschein abgeben, und hofft nun, dass er ihn im Rahmen eines Gerichtsverfahrens bald wiederbekommt.

Auch diese Fälle sind uns wichtig. Im Einzelfall muss die Staatsanwaltschaft entscheiden: Ist eine Verhandlung nötig? Oder gibt es möglicherweise eine Lösung ohne Verhandlung?

Das ist möglich?

Durchaus. Wir haben in vielen Fällen auf schriftliche Verfahren umgestellt. In Zivilverfahren ist das gut möglich, wenn beide Parteien damit einverstanden sind und sich von einem Anwalt vertreten lassen.

Manche Gerichte setzen hier eine Videoübertragung ein.

In Sinsheim fehlt uns dafür die Ausrüstung. Aber es geht ja bei unserer Arbeit nicht nur um Verhandlungen.

Wie meinen Sie das?

Viele Leute haben ein falsches Bild von unserer Arbeit. Sie denken, wir sind den ganzen Tag im Gerichtssaal, und da geht es zu wie in Fernsehsendungen. Aber der kleinste Teil unserer Arbeit hat mit Menschen zu tun, das Meiste geht schriftlich. Und das geht auch von zu Hause. Nur einer pro Abteilung ist vor Ort, der Rest arbeiten momentan im Homeoffice.

Funktioniert das?

Mit kleinen Einschränkungen funktioniert das gut.

Wie ist die Stimmung unter Ihren Kollegen?

Gut. Viele sind etwas verunsichert, verhalten sich aber umsichtig und arbeiten konzentriert weiter. Bei meinem Antritt in Sinsheim hat man zu mir gesagt: "Die Kraichgauer können schaffen." Das stimmt.

Was müssen jene beachten, die bei Gericht etwas zu regeln haben?

Wir sind weiterhin erreichbar, bitten aber um Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt. Fristen müssen eingehalten werden. Anträge müssen auch weiterhin schriftlich bei uns eingehen, also per Brief. Wer das nicht kann, hat auch die Möglichkeit, dies mit unserer Hilfe erledigen zu lassen, dafür gibt es Termine. Grundsätzlich sollten Menschen nur kommen, wenn es unbedingt notwendig ist.