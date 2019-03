Von Tim Kegel

Zuzenhausen. "Ich besorg’ mir ’ne Helmkamera, irgendwann." Wenn Steffen Moberg an einige seiner Erlebnisse als Krötenzaunbauer und Amphibien-über-die-Straße-Helfer denkt, wird er fuchsteufelswild. Denn plötzlich - mehrere Helfer schildern solche und ähnliche haarsträubende Situationen - höre man Motorgeräusche auf der Bergkuppe zwischen Hoffenheim und Horrenberg, könne ahnen, "dass jemand herunterschaltet und beschleunigt". Im Wald oberhalb des Zauns erlöschen plötzlich Scheinwerfer. Dann wird’s gefährlich.

Von einem "Anschlag" spricht Steffen Moberg, der bislang zwei Mal auf ihn und einige anderen verübt worden sei, während sie nachts in eingegrabenen Eimern nach Lurchen lugten. Es seien nicht viele Autofahrer, die ohne Licht herumrasten, "aber einige wenige geben noch bewusst Gas", wenn sie die Helfer sähen, hätten gar schon Kurs auf die kleinen Trupps in ihren Warnjacken genommen. Wer macht so etwas? "Leider", schildert Helferin Anja Fürstenberger ohne Umschweife, "genau die Klientel, von der man es annimmt: junge Männer mit PS-starken Autos". Dabei sei der Weg zur Abend- und Dämmerungszeit für den Verkehr gesperrt, würden Autofahrer von den Helfern - sofern dies nicht zu riskant ist - gestoppt und aufgeklärt. Dann wiederum bekomme man oft "die seltsamsten Ausreden und Erklärungen erzählt". Kopfschütteln bei der Truppe.

Vom Ziel bringt es sie nicht ab: Vor Kurzem wurde haben die freiwilligen Helfer wieder einen Amphibienschutzzaun aufgebaut an der Strecke zwischen Zuzenhausen und Horrenberg. Das malerisch gelegene Sträßlein windet sich vom "Eichhölzel" auf der Bergkuppe kurvig ins Zuzenhäuser Tal, passiert Obstwiesen, Äcker und die Sportplätze, Trainings- und Verwaltungsstätten der TSG Hoffenheim rund ums alte Jagdschloss. Die Straße ist eine beliebte Abkürzung in Richtung Rheinebene und zum Autobahnkreuz Walldorf oder von dort in den Kraichgau.

"Rund 4000 Kröten" haben die Nabu-Helfer und eine steigende Zahl Ehrenamtlicher im vergangenen Jahr an dem rund einen Kilometer langen Schutzzaun eingesammelt, sagt Jörg Fürstenberger, einer der Organisatoren der Einsätze. Erdkröten seien dies meistens, aber auch einige bunte Bergmolche und seltene Salamander sammeln sie ein, ab und zu auch die quirligen Springfrösche. Wie viele Tierleben dadurch gerettet wurden, ist schwer zu sagen. Aber es dürften, mit Blick auf die Nachkommen, Zigtausende sein.

Denn auch der Lurch mache sich’s leicht: Der Weg vom Wald und aus den Obstwiesen zu den Teichen und Tümpeln am anderen Ende der Straße ist einige Hundert Meter weit. Und er stellt ein riesiges Hindernis dar. Man müsse es sich mal vorstellen, sich hineinversetzen, raten die Helfer: Krötenweibchen haben Hunderte Eier im Bauch. Ein Erdklumpen wird dadurch schon zum Problem. Über Stoppelfelder und steiniges Terrain krabbeln sie in Richtung der Feuchtgebiete - "oft mit ein, zwei Männchen huckepack", hat Anja Hoffmann beobachtet. Einmal auf dem glatten, regennassen Asphalt angelangt, schildert Jörg Fürstenberger, blieben die Tiere während ihrer Wanderung "so lange mitten auf der Straße, wie es nur geht". Und was die Initiatoren des Krötenzauns damals vorgefunden hatten, im Jahr bevor sie die Barrieren aus Nylon erstmals aufstellen durften, sei nichts geringeres als "ein Schlachtfeld" gewesen. Hunderte tote Tiere und ein Film aus Laich auf dem Asphalt.

Wesentlich verbessert hat sich die Situation seit drei Jahren: Zaunaufstellen ist ein beliebter Frühlingsauftakt, auch bei Nabu-Nichtmitgliedern und der Bevölkerung Zuzenhausens und der umliegenden Orte. Erst kürzlich waren wieder rund 30 Freiwillige am Ortsrand zugange. Der nicht ganz einfach aufzustellende Fangzaun stand binnen weniger Stunden. Zu den nächtlichen Einsätzen verabreden sie sich mithilfe einer Handy-App.

"Da passiert auch viel Positives", sagt Moberg. Ein Geschäftsmann aus Eschelbronn habe die Maßnahme kurz entschlossen mitfinanziert und Material gestiftet: "Ich find’s super, was Ihr da macht." Ordnungsamt, Kreis-Verkehrbehörde und Polizei unterstützten das Projekt nach Kräften, "trotz dünner Personaldecke", mit einer Straßensperrung während der Haupt-Wanderungszeit. Und - ganz wichtig - mit Kontrollen, weiß Steffen Moberg. Hierfür sei man "sehr dankbar".