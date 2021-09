Von Berthold Jürriens

Sinsheim. "Sie sprechen aber gut Deutsch", ist ein Satz, den Florence Brokowski-Shekete nicht unbedingt als Kompliment auffasst. Denn fast immer wird dieser Satz nicht nur gedanklich mit einem "dafür, dass sie nicht von hier kommen" vom Gesprächspartner ergänzt. Die in Mannheim tätige Schulamtsdirektorin wurde im Jahr 1967 in Hamburg geboren und ist in Deutschland aufgewachsen – mit familiären Wurzeln in Afrika. Sie arbeitet als freie Beraterin, Coach und Trainerin in ihrer Agentur "FBS intercultural communication" und war Lehrerin und Schulleiterin. Mit ihrer Autobiografie "Mist, die versteht mich ja! Aus dem Leben einer Schwarzen Deutschen" hat die in Heidelberger lebende Frau einen Bestseller geschrieben und war nun auf Einladung der Agenda-Gruppe "Internationale Begegnung" und des Café Sam zu Gast auf dem Burgplatz.

Mehr als 50 Besucher waren gekommen, um der Frau zu lauschen, die sich einmischt, und die Grenzen setzt, wenn sie auf Alltagsrassismus stößt. Sie möchte für den Umgang mit der Sprache sensibilisieren und anderen als Vorbild dienen. Brokowski-Shekete nimmt die Zuhörer zunächst mit auf eine Reise in ihr Leben, das Ende der 1960er-Jahre in Buxtehude bei Hamburg beginnt. Dort wird sie als Kind nigerianischer Eltern von einer alleinstehenden Frau in Pflege genommen. Schnell sagt sie "Mama" zu Irmgard Brokowski, die "Flori" eine Regel vorlebt: "Nur nicht auffallen." Höflichkeit und zuvorkommendes Verhalten waren für die "hellhäutige Frau mit dem dunkelhäutigen Kind" in der Kleinstadt besonders wichtig. "Dennoch, der Zwiespalt, äußerlich afrikanisch – innerlich deutsch‘ hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen", ergänzt sie.

Sie erlebt eine behütete Kindheit, die im Frühjahr 1976 abrupt endete. Mit neun Jahren nehmen ihre Eltern sie mit nach Lagos in Nigeria. Sie muss in dem Land bleiben, dessen Sprache sie nicht spricht, dessen Kultur ihr fremd ist, und bei einer Familie, die sich nicht kennt. "In Deutschland war ich ein schwarzes Kind in weißer Umgebung. In Nigeria ein schwarzes Kind in schwarzer Umgebung. Beides fühlte sich nicht normal an." Das Versprechen, ihre Tochter auf die Deutsche Schule in Lagos zu schicken, halten die Eltern zwar ein, doch Florence fühlt sich wie eine Fremde. Auch gesundheitlich geht es ihr schlechter. Ihre neue Klassenlehrerin wundert sich über ihren Aufsatz "Mein schönster Traum", in dem Florence von ihrer Mama schreibt, bei der sie am liebsten wäre. Die Lehrerin spricht mit den Eltern, und diese erlauben dreieinhalb Jahre nach der Abreise aus Deutschland die Rückkehr nach Buxtehude. Noch einmal kehrt sie in den Sommerferien nach Nigeria zurück, danach nie wieder. "Die Telefonverbindungen waren damals leider, leider auch sehr schlecht", erzählt Brokowski-Shekete lächelnd, als sie von Anrufen ihrer Eltern erzählt, die wissen wollten, wann die Tochter kommt.

Sie berichtet aber auch von ihren ersten Erfahrungen mit Rassismus: "Ich versuchte, mich als Kind weiß zu schrubben." Oder wie die Nachbarn sich nur an sie erinnern konnten, obwohl mindestens zehn Kinder am Klingelstreich beteiligt waren. Sätze wie "du kannst ja nichts dafür" in Bezug auf ihrer Hautfarbe kränkten sie. Sie merkt immer deutlicher, dass sie gar nicht dazugehört. Doch sie und ihre Mama kämpfen sich mit ihren geringen finanziellen Möglichkeiten durchs Leben.

"Ich fühlte mich in dieser Zeit als eine Art Sozialprojekt", erinnert sie sich an einige Spenden. Sie macht Abitur, studiert, und mit 21 beantragen Florence und die Mama die Erwachsenenadoption. Ihre "Herzensmama" ist nun auch offiziell die Mama. Längst spricht die Heidelbergerin ohne Skript und Buch, erzählt von ihrer Karriere, zu der auch gehört, dass sie sich in einem weißen Bildungssystem immer wieder erklären muss. Dabei erwähnt sie auch, dass Menschen mit bester Bildung sie als "Praktikantin aus Timbuktu", anstatt als Lehrerin ansehen, oder sie als "Urlaubsmitbringsel ihres Mannes" bezeichnet wird. In der Gesprächsrunde nennt Brokowski-Shekete die Sprache und die Kultur als wichtige Schlüssel für Integration und um Brücken zwischen den Menschen zu bauen. "Miteinander reden, anstatt übereinander" lautet ihre Botschaft am Ende der Lesung, für die sie viel Beifall bekam.