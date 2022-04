Aglasterhausen. (pol/mare) Am Donnerstagnachmittag wurde eine 66-jährige Frau auf einem Wanderweg zwischen Aglasterhausen und Helmstadt von einem Hund gebissen. Das teilt die Polizei mit.

Die Frau war mit ihrem achtjährigen Enkel und einem Mischlingshund in Richtung Helmstadt unterwegs und traf an einer Parkbank in Höhe der Wehranlage auf ein Paar mit einem Schäferhund. Aus Angst vor dem frei laufenden Tier bat sie das Paar, den Hund anzuleinen. Dies unterblieb offenbar, sodass der Schäferhund die 66-Jährige angriff und sie in Bein und Unterarm biss. Der Achtjährige blieb unverletzt.

Das Paar kümmerte sich nicht weiter um die Sache. Sie fuhr mit einem Rad, der Mann mit einem E-Scooter in Richtung Helmstadt davon. Die Frau war etwa 40 Jahre alt und hatte dunkelblonde Haare. Sie trug eine lange blaue Jacke mit hellem Innenfutter und heller Kapuze. Der Mann war dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie können sich melden unter den Rufnummern 07263/5807, 07261/690-0, 06262/9177090 oder 06261/8090.