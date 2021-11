Die Afrikanische Kermesbeere muss in ihrem Wachstum eingedämmt werden, denn sie vermehrt sich rasant und produziert 200 000 Samen pro Pflanze. Auch im Garten von Gerlinde Schäfer aus Neidenstein wuchs im Sommer ein Exemplar (unten). Fotos: Christiane Barth/Berthold Jürriens

Von Christiane Barth und Friedemann Orths

Reichartshausen/Neidenstein. Sie sieht schön aus. Doch wer sie unbedacht in seinen Garten pflanzt, der Deko wegen, hat bald einen ganzen Wald davon: Apropos Wald, dort nämlich könnte die Afrikanische Kermesbeere zu einem echten Problem werden. Dies berichtete Revierförsterin Melissa Rupp nun im Gemeinderat. Denn die eigentlich dekorative Gartenpflanze ist sehr invasiv und könnte die heimischen Jungpflanzen im Wald bald sehr weit zurückdrängen. Daher geht Rupp nun mit Adleraugen durch ihr Revier, um die sich rücksichtslos in den Vordergrund drängende Pflanze daran zu hindern, weiterhin Fläche zu kapern.

"Die Pflanze breitet sich vor allem im Rheintal aus und überall dort, wo bereits Waldschäden durch den Borkenkäfer entstanden sind", teilt Rupp mit. "Dort, wo lichte Stellen im Wald sind, fühlt sich die Kermesbeere wohl." Im Dickicht jedoch werde sie in ihrem Wachstum ausgebremst, weil ihr dort die Sonnenstrahlung nicht ausreicht. Also breitet sie sich ausgerechnet dort aus, wo sich der Wald durch Naturverjüngungen durch Eicheln, Bucheckern oder durch die Samen der Birke erholen soll.

Im Reichartshausener Wald habe sie die Kermesbeere inzwischen entfernt, berichtet Rupp. Jedenfalls hofft sie, dass sie sie vollständig erwischt hat. Immerhin zweieinhalb Tonnen brachten die mit ihren Wurzeln ausgerissenen Pflanzen auf die Waage. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass sie sich längst weiterverbreitet habe. Denn auch Samen hätten die Pflanzen längst gebildet, so habe auch das umliegende Erdmaterial entfernt werden müssen. Rupp hält die Kermesbeere für gefährlich, denn sie beansprucht Wasser und Nährstoffe für sich, was auf sandigen Böden wie beispielsweise auch in Wiesenbach besonders problematisch werden könnte. Außerdem: "Die Kermesbeere wächst deutlich schneller und verdrängt dadurch die heimische Naturverjüngung." Die Pflanze sei im Frühjahr innerhalb von wenigen Wochen ausgewachsen.

Besonderen Fokus solle daher darauf gerichtet werden, die Pflanze im Wald ausfindig zu machen und zu entfernen. "Wir müssen aber jemanden hinschicken, der mit der Aufarbeitung vertraut ist. Denn wenn man nur halbherzig ausgräbt, treibt die Pflanze im nächsten Jahr wieder aus." Die Försterin spricht von einem "exponentiellen Wachstum", denn eine Pflanze produziere 200.000 Samen. "Das ist wirklich enorm, und je früher wir eingreifen, desto größer ist die Chance, dass wir es noch halbwegs in den Griff bekommen."

Die Kermesbeere sei zwar ein "Gartenflüchtling", dennoch hält Melissa Rupp nicht illegale Entsorgungen von Gartenabfällen im Wald für den Grund, dass sie sich derart rasant vermehrt. Die Försterin glaubt vielmehr an die Verbreitung durch Vögel. Durch deren Ausscheidungen würden die Samen nämlich weitergetragen.

Für den Menschen aber sei vor allem wichtig zu wissen, "dass der Pflanzensaft der Kermesbeere giftig ist", gibt die Revierleiterin zu bedenken. Gelange der Pflanzensaft auf die Haut oder gar Schleimhäute, könne dies leicht zu Hautreizungen führen bis hin zu allergischen Reaktionen. "Wir werden oft gefragt, ob wir Bürgeraktionen zur Bekämpfung der Kermesbeere durchführen wollen, doch davor schrecken wir zurück", betont Rupp. Denn der gesundheitliche Aspekt stehe an oberster Stelle: "Die breite Bevölkerung wäre mit der korrekten Handhabung der Pflanze überfordert."

Die Kermesbeere breitet sich aber nicht nur im Wald, sondern auch in Gärten aus. Rupp hat von Pflanzen gehört, die sich in der Rheinebene breitgemacht haben. Ein Exemplar ist im Sommer allerdings auch aus einer Fuge der Hauswand von Gerlinde Schäfer aus Neidenstein gewachsen. Ihr Samen muss wohl durch Vogelkot dort hingekommen sein. Schäfer wusste nicht, welche Pflanze es ist, hielt sie aber für "wunderschön" – und zunächst war sie sogar traurig, dass nicht mehre Exemplare gewachsen sind.

Rupp rät allerdings dazu, die Pflanze auch im heimischen Garten mitsamt der Wurzel auszugraben. Denn es könnte sein, dass sie sich in den nächsten Jahren "massiv" vermehrt. Besonders tückisch: Es kann durchaus passieren, dass die Pflanze ein bis zwei Jahre nicht wächst, nachdem sie entfernt wurde. Liegen aber noch Samen in der Erde, können die nach dem Umgraben plötzlich wieder sprießen.

Man solle beim Entfernen auf jeden Fall Handschuhe tragen und den Stängel beim Ausgraben der Wurzel nicht knicken, da dann der giftige Saft austreten kann. "Ich wäre lieber vorsichtig", sagt Rupp. Auf keinen Fall sollte man die Kermesbeere dann mit dem Grünschnitt entsorgen: Beim Verbrennen in der Biogas-Anlage seien die Temperaturen nicht hoch genug, sodass die Samen überleben könnten. Sie könnten dann auf Äckern ausgebracht werden und dort den Landwirten Probleme bereiten. Die Kermesbeere gehört laut Rupp in den Restmüll, da sie dort vollständig verbrannt wird.

Gerlinde Schäfer hat wohl Glück gehabt: "Ihre" Kermesbeere ist von alleine abgestorben, und dort, wo sie wuchs, ist überall Steinboden. Sollte sie im Frühjahr wieder auftauchen, weiß sie jetzt, was zu tun ist.