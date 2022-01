Sinsheim-Adersbach. (abc) Als Bürger-Energie-Genossenschaft Adersbach war die Bürger-Energie-Genossenschaft Kraichgau (BEG) 2010 im namensgebenden Stadtteil gegründet worden und bis dato vor allem in Sachen Solarenergie aktiv. Während der Generalversammlung im vergangenen August hatten die Mitglieder unter anderem festgelegt, neue Tätigkeitsfelder erschließen zu wollen. Eines davon könnte die Nahwärmeversorgung sein, wie nun bei einer Projektvorstellung während der jüngsten Ortschaftsratssitzung in der Mehrzweckhalle deutlich wurde.

Ganz neu ist der Gedanke nicht: "Es ist genau zehn Jahre her, dass wir versucht haben, ein Wärmenetz hier in Adersbach zu errichten. Das konnte leider nicht zu Ende gebracht werden, da die Teilnehmerzahl damals zu gering war", blickte BEG-Vorstandsmitglied Franz Bruckner zunächst auf erfolglose Bemühungen in der Vergangenheit zurück. Ihm zufolge hat man 2019 in der Silberbergstraße in Mauer ein Nahwärmeversorgungsprojekt mit 88 Wohneinheiten realisiert. Die Umwandlung des ehemaligen "Ochsen"-Areals in 15 Wohneinheiten biete nun erneut die Option für ein Nahwärmenetz in Adersbach.

Für Bruckner liegen dessen Vorteile klar auf der Hand: geringeres Anlageninvest, geringere Wartungskosten sowie mehr Optionen bei Leistungsoptimierung, Speicherlösungen, Betriebssicherheit und Brennstoffbeschaffung. "Große Lösungen heißen doch immer: ich spare Geld", pries Bruckner das Nahwärmenetz an, das nicht nur die seitens des "Ochsen"-Investors Robert Morick vorgesehenen Wohneinheiten, sondern auch etliche angrenzende Gebäude in der Mittel- und Schützenstraße sowie dem Rauhöfer Weg einschließen könnte. "Für die Auslegung des Nahwärmenetzes und der Heizzentrale sowie Ermittlung der Wirtschaftlichkeit des Projektes benötigen wir belastbare Informationen zur voraussichtlichen Anzahl von Anschlüssen, sowie dem Wärmebedarf", erklärte Bruckner. Gleichfalls verwies er auf eine Informationsveranstaltung am 24. März in der Mehrzweckhalle, bei der weitere Details bekanntgegeben werden sollen. Formulare zur Informationserfassung lagen aus und werden außerdem den Bewohnern des Stadtteils in den kommenden Wochen zugestellt.

"Die Unterstützung der Verwaltungsspitze ist gegeben", verwies Ortsvorsteher Alexander Hotz an ein früheres Vorstellungsgespräch im Rathaus. Der BEG wurde Einsicht in vorhandene Tiefbau-Unterlagen der betroffenen Bereiche zugesagt. Weiter wird man sich dort bezüglich der Gestattungsverträge kooperativ zeigen.

"Mich würde interessieren, wo die Energie herkommt", leitete Grünen-Stadträtin Anja Wirtherle eine Fragerunde ein. Bruckner zählte daraufhin verschiedene regenerative Quellen wie Fotovoltaik, Solarthermie und eine Sole-Wärmepumpe auf, nannte aber auch Holz zum ergänzenden Heizen in der kalten Jahreszeit. Biogas sei dagegen noch kein Thema, wie der Referent auf Nachfrage der Stadträtin betonte. Inwieweit oberflächennahe Erdwärme sinnvoll eingesetzt werden könne, hänge von den verfügbaren Flächen ab.

"Mit dem Arbeitspreis sind wir deutlich günstiger als Gas oder Öl", entgegnete Bruckner auf die Frage aus dem Publikum, welche Kosten auf die künftigen Nutzer des Nahwärmenetzes zukommen. Zu den Anfangsinvestitionen konnte er aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vorplanungen allerdings noch nichts Konkretes sagen. "Wir würden auch eine Anlage nur für Morick bauen", entgegnete der Referent auf die Frage, welchen Umfang das Nahwärmenetz mindestens haben müsse, um realisiert zu werden. Zu dessen Konzeption hinsichtlich des Durchmessers der zu verlegenden Leitungen konnte Bruckner allerdings noch nichts Handfestes sagen.

"Das ganze Dorf wird befragt, weil wir einfach wissen wollen, wo der Bedarf ist", erklärte der Ortsvorsteher und bat darum, das Formular zur Informationserfassung "Naturwärmeversorgung Adersbach" bis 28. Februar digital zu übermitteln.