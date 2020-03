A6/Neckarsulm. (jubu) Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste ein Lastwagenfahrer aus Tschechien nach einem Unfall am Donnerstagvormittag auf der A6 bei Neckarsulm.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, hatte der Mann gegen 11.30 Uhr die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Neckarsulm in Richtung Nürnberg befahren. Am Stauende, in Höhe der Neckartal-Brücke war er auf einen vor ihm stehenden Sattelzug aus Polen geprallt. Die Wucht reichte offenbar aus, dass dieser wiederum auf einen davor stehenden Tankzug geschoben wurde.

Der Unfallverursacher hatte enormes Glück: Er stieg noch selbst aus dem völlig zertrümmerten Fahrerhaus und war nicht eingeklemmt. Der Mann erlitt laut Polizeibericht nur leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da die Richtungsfahrbahn Nürnberg durch die über alle drei Fahrspuren stehenden Unfallfahrzeuge komplett blockiert ist, bildete sich ein 20 Kilometer langer Stau, der gegen 14 Uhr bis zum Rastplatz Bauernwald bei Kirchardt reichte.

Die Bergung der Fahrzeuge dauert mehrere Stunden. Wegen auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr Neckarsulm im Einsatz. "Es war kein Durchkommen über die Rettungsgasse möglich, wir mussten deshalb entgegen der Fahrtrichtung zur Unfallstelle fahren", berichtete eine Einsatzkraft vor Ort.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro und konnte gegen 15.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Update: Donnerstag, 19. März 2020, 19 Uhr