A6 bei Sinsheim. (pol/mün) Auf der Autobahn A6 bei Sinsheim-Steinsfurt kam es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Kleinlaster gegen 9.30 Uhr auf einen 40-Tonner-Sattelzug auf. Der Fahrer wurde im Kleinlaster eingeklemmt und schwer verletzt.

Vorübergehend war der rechte Fahrstreifen in Richtung Mannheim gesperrt. Gegen 10 Uhr landete ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn, um den Schwerverletzten ins Krankenhaus zu fliegen. Die Autobahn in Richtung Mannheim wurde dafür für 30 Minuten gesperrt. Währenddessen wurde der Verkehr in Richtung Mannheim an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt von der Autobahn abgeleitet. Danach wurde der Verkehr nur über die linke Spur am Unfallort vorbeigeleitet. Es kam zu einem langen Stau, der zwischenzeitlich sechs Kilometer lang wurde. Gegen 12 Uhr war die Autobahn dann wieder frei, teilte die Polizei mit.

Der Kleinlaster, ein 3,5-Tonner musste abgeschleppt werden. Der 40-Tonnen-Sattelzug wurde leichter beschädigt und konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahnmeisterei war zum Stellen Sichtschutzwänden im Einsatz.

Update: 5. Februar 2019, 18 Uhr