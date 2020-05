A6 bei Sinsheim. (jubu/mare) Auf der Autobahn A6 Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim hat es am Montagvormittag gekracht. In Fahrtrichtung Heilbronn fuhr nach ersten Informationen gegen 10.45 Uhr ein US-Army-Truck auf einen Kleinlaster auf.

Es klang zunächst dramatischer als es wirklich war - von einem Lastwagen der von der Fahrbahn abgekommen sein sollte, war die Rede. Die Folge: Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften rückte aus. Aufgrund der unklaren Notrufe waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei gegen 10.45 Uhr zunächst auf den Abschnitt zwischen Sinsheim-Steinsfurt und der Rastanlage Kraichgau Nord in Richtung Mannheim gefahren. Dort konnten sie allerdings keinen Unfall. Auch ein Rettungshubschrauber befand sich im Anflug zur vermeintlichen Einsatzstelle.

Wenig später machte sich dann Erleichterung breit. Die Polizei fand den Unfall schließlich zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Richtung Heilbronn vor. Den Angaben vor Ort zufolge waren vier Soldaten der US-Army in einer Kolonne im Baustellenbereich unterwegs, als sich vor ihnen ein Stau bildete. An dessen Ende bremste der Fahrer eines Klein-Lkw aus Stuttgart bis zum Stillstand ab. Der Fahrer des vorderen Kolonnenfahrzeuges erkannte die Situation zu spät und prallte auf den 7,5-Tonner.

Während die Soldaten unverletzt blieben, zog sich der Fahrer des Lebensmitteltransporters leichte Velretzungen zu und wurde vor Ort vom Notarzt untersucht. Die alarmierte Feuerwehr aus Sinsheim musste nicht mehr eingreifen, auch der Rettungshubschrauber konnte wieder abdrehen.

Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen bis in die Nachmittagsstunden gesperrt. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein rund 16 Kilometer langer Rückstau bis zum Kreuz Walldorf. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Update: Montag, 18. Mai 2020, 12.43 Uhr