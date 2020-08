A6 bei Sinsheim. (jubu/mare/kaf) Wieder hat es auf der A6 gekracht: Bei einem Unfall am frühen Freitagmorgen bei Sinsheim kam eine Mercedes-Fahrerin so unglücklich von der Fahrbahn ab, dass die Türen ihres Autos nicht mehr zu öffenen waren. Wie die Polizei mitteilt, musste die Frau aus ihrem Auto befreit werden, weil sie so ungünstig an einer Betontrennwand stand, dass sie nicht mehr aussteigen konnte. Die Fahrerin trug jedoch nur leichte Verletzungen davon.

Die Frau war gegen 1 Uhr in Richtung Mannheim unterwegs gewesen. Im Baustellenbereich zwischen Sinsheim und Wiesloch kan sie nach RNZ-Informationen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanken. Offenbar zog sie danach nach links, kollidierte mit der provisorischen Fahrbahnabtrennung und kam dort zu Stehen.

Für den Rettungseinsatz musste die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam zu langen Staus. Gegen 2.40 Uhr waren die Bergungsarbeiten beendet.