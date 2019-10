Sinsheim. (pol/mare) Ein silberner 3er BMW hat sich am Dienstagabend rüpelhaft durch die zweispurige Baustelle der Autobahn A6 in Richtung Heilbronn gedrängelt. Und wie die Polizei mitteilt, hat er dabei einen Unfall verursacht.

Den brachte ein Opel Astra-Fahrer bei der Polizei zur Anzeige. Seine Story: Er war gegen 22.30 Uhr auf der A6 von Walldorf kommend in Richtung Heilbronn unterwegs und überholte im zweispurigen Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim mehrere Autos. Dabei bemerkte er, wie der silberne 3er BMW mit französischem Kennzeichen recht schnell zu ihm aufholte.

Und dann so dicht aufgefahren war, dass der Opel-Fahrer die Scheinwerfer des BMW nicht mehr sehen konnte. Der unbekannte Fahrer zog dann auf die rechte Fahrspur zwischen zwei Lkw, offenbar in der Absicht, rechts zu überholen. Auf gleicher Höhe wechselte er so urplötzlich wieder auf die linke Fahrspur, wodurch es zur seitlichen Kollision mit dem Opel kam. Er scherte dann vor dem Opel Astra wieder ein und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Der 57-jährige Opel-Fahrer holte wieder zu dem BMW auf, dessen Fahrer schließlich auch hinter einem weißen Opel Corsa zu wenig Abstand ließ. An dem Opel Astra entstand Schaden von 2000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den Opel Corsa-Fahrer. Wer also Angaben zum silbernen BMW mit französischer Zulassung machen kann, kann sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/6900 oder beim Verkehrskommissariat Walldorf, Telefon 06227/358260, melden.