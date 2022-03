Sinsheim-Dühren. (zg) Zum Glück ist es ja immer am Wochenende und geht schnell: Für abschließende Brückenarbeiten muss nach Mitteilung der Projektgesellschaft ViA6West die Bundesstraßen B292 und B39 zwischen Sinsheim und Dühren von Freitag, 8. April, 20 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 10. April, 6 Uhr, im Bereich der Autobahnbrücke in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Auffahrten in Richtung Mannheim – von Sinsheim kommend – und Heilbronn/Nürnberg – von Dühren kommend – sind von der Sperrung nicht betroffen.

Die Umleitung des Verkehrs von Dühren in Richtung Sinsheim erfolgt über die Autobahn A6 von der Anschlussstelle 33 in Sinsheim bis zur Anschlussstelle 33b in Sinsheim-Süd/Arena. Der Verkehr aus Sinsheim in Richtung Dühren und Angelbachtal wird über die Bundesstraße B45 über Hoffenheim und Eschelbach umgeleitet. Betroffen von der Vollsperrung ist auch der Fuß- und Radweg. Sollten die Arbeiten früher als geplant fertig sein, wird die Sperrung aufgehoben. Der Ausbau der Autobahn zwischen Wiesloch und Weinsberg in Baden-Württemberg hat ein Projektvolumen von rund 1,3 Milliarden Euro. Davon entfallen knapp 600 Millionen Euro auf den Bau.