Sinsheim. (jb/mare) Kein Tag ohne A6-Unfall. Diesmal zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd. Und es gab ersten Informationen zufolge zwei Verletzte.

Zu dem Unfall kam es am Samstag gegen 13.30 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn. Kurz vor der Abfahrt zur Rastanlage Kraichgau Süd kollidierten zwei Audi auf der linken Spur. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Nach der Versorgung an der Unfallstelle wurde ein Verletzter vorsorglich in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert.

Neben einer Streife des Verkehrskommissariats Walldorf waren das DRK sowie die Feuerwehr aus Sinsheim vor Ort. Letztere kümmerten sich um die Sicherstellung des Brandschutzes und die Absicherung der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die linke Spur sowie der Standstreifen gesperrt. In beiden Richtungen gab es Stau.