A6 bei Sinsheim. (jubu) Auf der Autobahn A6 zwischen Sinsheim und Rauenberg kommt es am Mittwochabend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach einem Unfall gegen 20.30 Uhr hat sich dort ein Stau von mindestens 6 Kilometern Länge gebildet. Die beiden Fahrbahnen in der Baustelle sind in Richtung Mannheim gesperrt.

