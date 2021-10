A6 bei Sinsheim. (jubu/pol/lyd) Am Samstag kurz nach vier Uhr gingen sowohl bei der integrierten Rettungsleitstelle Rhein-Neckar als auch beim Polizeinotruf mehrere Anrufe ein, dass sich ein Pkw auf der A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg überschlagen hätte. Beim Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung der Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf wurde vor Ort ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug auf der linken Fahrbahn festgestellt.

Wie die Polizei mitteilt, übersah der 24-jährige Fahrer des Autos um 4.06 Uhr den Beginn der dortigen Baustelle. Dadurch beschädigte er sich zunächst den linken Hinterreifen. Anschließend schleuderte der Audi zwischen Leitplanken und der Betongleitwand, bevor er dann schräg auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam.

Ersten Erkenntnissen der Unfallermittler zufolge überschlug sich das Fahrzeug nicht. Auch wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer geschädigt. Der Fahrer wurde verletzt und nach seiner notärztlichen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein durchgeführter Alcotest ergab bei ihm einen Wert von 2,02 Promille. Neben einer Blutentnahme erfolgte noch die Beschlagnahme des Führerscheins. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von 35.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke sowie beschädigen Warnbaken wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

Durch die Kollision mit den Betongleitwänden wurden diese verschoben und mussten wieder gerichtet werden. Da die Richtungsfahrbahn Mannheim mit Trümmerteilen übersät war, musste die Autobahn in Richtung Mannheim für über eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ab 6.15 Uhr war laut Polizei ein Fahrstreifen wieder befahrbar, um 7.23 Uhr wurden alle Fahrstreifen wieder freigegeben.