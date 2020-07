Sinsheim-Steinsfurt. (pol/cbe) Ein 36-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei einen Streifenwagen absichtlich gerammt. Mindestens zehn Polizeiautos waren im Einsatz, bis er an der Anschlussstelle Steinsfurt gestoppt werden konnte, teilte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen den Mann aus Worms erlassen.

Laut Polizei hatte eine Streife des Verkehrskommissariats Walldorf kurz vor 2 Uhr in Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West per Funk die Kennzeichen des vor ihnen fahrenden VW Passat überprüft. Dabei kam heraus, dass diese gestohlen waren. Die Polizisten wollten daraufhin das Fahrzeug ausleiten und die Insassen kontrollieren. Der Fahrer gab jedoch Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Heilbronn weiter. Die Polizisten versuchten, das Fahrzeug zu stoppen. Dies misslang jedoch. Als die Ordnungshüter überholen wollten, rammte der Fahrer des Passats den Streifenwagen mit Absicht mehrfach seitlich.

Polizist schoss in die Luft

An der Anschlussstelle Bad Rappenau verließ der VW-Fahrer zunächst die A 6, um kurz danach wieder auf die Autobahn in Richtung Sinsheim zu fahren. Wenige Kilometer weiter endete die Verfolgungsfahrt an der Ausfahrt Sinsheim-Steinsfurt. Eine Streife des Polizeireviers Sinsheim hatte die Ausfahrt blockiert, worauf der Flüchtende anhielt. Er und sein 31-jähriger Beifahrer wurden von der verfolgenden Streife widerstandslos festgenommen. Einer der Polizisten hatte vor der Festnahme mehrere Signalschüsse abgegeben, um seinen Kollegen seine Position mitzuteilen. Schätzle erklärte, dass bei Signalschüssen in die Luft gefeuert wird. Auf diese Art und Weise könne der Ort, an dem sich ein Kollege in der Dunkelheit befindet, schneller mitgeteilt werden, als beispielsweise per Funk. Die Ausfahrt Steinsfurt war laut Schätzle von etwa 2.30 Uhr bis etwa 6 Uhr gesperrt, da unter anderem Beweise an dem Passat gesichert wurden.

Die Hintergründe, die zu dem Fluchtversuch des Autofahrers geführt hatten, sind laut Polizei noch nicht umfassend bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer unter Drogeneinfluss gestanden haben und keinen Führerschein besitzen. Darüber hinaus wurde bei ihm ein Schlagring gefunden, der als verbotener Gegenstand sichergestellt wurde.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Anschließend wurde er in ein Gefängnis gebracht. Der 31-jährige Beifahrer wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Verkehrskommissariats Walldorf dauern an.

Update: Donnerstag, 9. Juli 2020, 17.30 Uhr