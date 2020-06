A6 bei Sinsheim. (jubu/mare) Auf der Autobahn A6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau kam es in Fahrtrichtung Heilbronn in Höhe Kirchardt wieder zu einem Unfall. Bereits am Vormittag war es gegen 10.45 Uhr ganz in der Nähe zu einem Unfall mit langem Stau gekommen.

Nach mehreren Unfällen zwischen Sinsheim-Steinsfurt und dem Kreuz Weinsberg war der Stau in Richtung Nürnberg gegen 16 Uhr auf 22 Kilometer angewachsen. Am Ende des Staus übersah dann Lastwagen-Fahrer gegen 16 Uhr seinen bremsenden Vordermann und kollidierte mit ihm. Bei dem Zusammenstoß verlor der vordere Laster einen Teil der geladenen Kartonagen, die sich auf der Fahrbahn verteilten.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt, ihre beiden Zugmaschinen waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Während der polizeilichen Unfallermittlungen mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Es bildete sich ein weiterer kilometerlanger Stau.

Update: Freitag, 26. Juni 2020, 20.10 Uhr