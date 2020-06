A6 bei Sinsheim. (jubu/mare) Auf der Autobahn A6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau hat sich - nachdem es schon am Vormittag gekracht hat - in Fahrtrichtung Heilbronn in Höhe Kirchardt wieder ein Unfall ereignet. Ersten Informationen zufolge sind 2 Sattelzüge beteiligt. Über Verletzte liegen noch keine Informationen vor.

Die rechte und die mittlere Spur sind derzeit gesperrt. Auf dem Abschnitt zwischen Steinsfurt und Weinsberg meldet die Polizei streckenweise Stau von 22 Kilometern.