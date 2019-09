Sinsheim. (jubu/pol/rl) Zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall. In Höhe der Ausfahrt Bad Rappenau prallte in Fahrtrichtung Heilbronn ein Auto auf einen Lastwagen. Dabei soll ersten Informationen zufolge eine Person einklemmt worden sein.

Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Richtung Heilbronn gesperrt. Aktuell beträgt der Stau rund sechs Kilometer. Die Polizei empfiehlt bereits an der Ausfahrt Steinsfurt abzufahren.

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.