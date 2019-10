Platz für 33 Lkw, vier Busse und 49 Autos bietet der neue Parkplatz Eichhäuser Hof an der A 6 zwischen Untereisesheim und Bad Rappenau. Die Verkehrsfreigabe ist zum Jahresende geplant. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/A6. Lastwagenfahrer, die versuchen, rückwärts auf einen überfüllten Parkplatz zu fahren oder mit eingeschaltetem Warnblinkern auf dem Standstreifen stehen: Diese Bilder bieten sich Verkehrsteilnehmern regelmäßig nach Einbruch der Dämmerung oder in der Nacht auf deutschen Autobahnen. Die Unfallgefahr ist enorm. Und manchmal sterben deshalb Menschen, wie am 10. Januar 2018 auf der A 6 bei Bad Rappenau.

Damals war ein Schwertransporter mit Begleitfahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen vor dem Parkplatz stehen geblieben, weil die Anlage bereits voll war. In der Dunkelheit raste ein Auto ungebremst in das Begleitfahrzeug. Beide Fahrzeuge fingen Feuer, zwei Menschen kamen ums Leben.

Doch eine aktuelle Maßnahme verspricht Besserung. Im Zuge der umfangreichen Sanierungsarbeiten an Brücken und Fahrbahn der A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz des Autobahnbetreibers ViA6West, entstehen auf mehr als 3800 Quadratmetern zwischen den Anschlussstellen Untereisesheim und Bad Rappenau in Fahrtrichtung Mannheim auch neue Parkplätze. Stellflächen für 33 Lkw, vier Busse und 49 Autos werden derzeit auf der künftigen Anlage Eichhäuser Hof auf der Gemarkung Bonfeld errichtet. Drei Plätze stehen Menschen mit Behinderung zur Verfügung.

Die Arbeiten sind in vollem Gange und die künftigen Parkplätze bereits asphaltiert. Die Lkw-Plätze beim Eichhäuser Hof werden aber betoniert und nicht asphaltiert. "Beton ist stabiler", sagt Michael Endres, Pressesprecher der ViA6West. Somit vermeide man bei Lkw, die lange stehen, Absenkungen oder Spurrinnen. Die Bautrupps sollen noch bis Jahresende abziehen und die Park- und WC-Anlage freigegeben werden, sagt Endres. Manche Verkehrsteilnehmer wollten allerdings nicht mehr so lange warten und probierten, rückwärts auf den unfertigen Parkplatz einzufahren. Die Arbeiter mussten Betonpoller aufstellen, um weitere Versuche im Keim zu ersticken. Allerdings zeigt dies auch, wie dringend neue Stellflächen entlang deutscher Autobahnen benötigt werden. Seit 2010 sind in Deutschland 15.000 neue Stellplätze entstanden. Derzeit gibt es laut Verkehrsministerium rund 51.000 Lkw-Parkmöglichkeiten auf den Rastanlagen entlang der Autobahnen.

Auch in Fahrtrichtung Heilbronn ist die ViA6West aktiv. Auf Höhe Kirchhausen entsteht mit dem Parkplatz Wart eine identische Anlage wie in Bonfeld. Bis diese allerdings fertig ist, wird es noch eine Weile dauern. Für den Baubetrieb dient die Anlage als Zwischenlösung. "Eine Fertigstellung ergibt erst ab Ende 2020 Sinn, denn vorher ist alles noch Baustelle und der Parkplatz liegt im Baufeld, kann also nicht von Reisenden angesteuert werden", erklärt Endres.

Sowohl bei den Parkplätzen als auch bei den Fahrbahnen verfolgt die ViA6West dem ökologischen Aspekt des recycelns. Der Schotter für den Unterbau bei der Anlage Wart stammt vom Neckartalübergang. Dieser wird ebenfalls für die Herstellung der südlichen Fahrbahn als Unterbau verwendet.