A6 bei Bad Rappenau. (jubu/pol/mare) Auf der Autobahn A6 im Baustellenbereich zwischen Untereisesheim und Bad Rappenau hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen nach fuhren gegen 13.20 Uhr fünf Pkw hintereinander auf. Hierbei wurden vier Insassen in diesen Fahrzeugen leicht verletzt. Um die Unfallstelle zu erreichen, mussten die Rettungskräfte teilweise über die Gegenfahrbahn anfahren. Zu diesem Zweck wurde die Fahrbahn in Richtung Heilbronn zeitweise gesperrt. Dies führte zu einem längeren Stau in Fahrtrichtung Heilbronn, der sich am Nachmittag langsam auflöste.

Die A6 in Fahrtrichtung Sinsheim bleibt aktuell zur Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme gesperrt. Eine Ausleitung des Verkehrs ist an der Anschlussstelle Untereisesheim eingerichtet. Die Dauer der Sperrung ist im Moment noch nicht absehbar.

Update: Freitag, 11. September 2020, 15.43 Uhr