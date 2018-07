Waibstadt-Daisbach. (wig) Einen historischen Überblick über Daisbacher Gemarkungsteile zeigt ein großformatiger, colorierter Plan, den der Koordinator der "Freunde Daisbacher Geschichte", Dieter Zapf, von Ingrid Schifferdecker erhalten hat. Die Witwe des verstorbenen früheren Ortsvorstehers Manfred Schifferdecker hatte das Kartenwerk im Nachlass ihres Mannes gefunden.

Auf dem Plan aus dem Jahre 1770 sind die einzelnen Gemarkungsteile sowie ganz oben "das Dorf Dayspach" beschrieben. Die Flächen sind gekennzeichnet als "Daysbacher Gemarkung und Ackerfeld in den Eckzenden gelegen", "des Stifts Sünzheimer Wald der Blumenacker gnannt", "Stifts Sünzheimer Wald der Orles genannt" oder auch "Eschelbronner Dayspacher Gemarkung und des Stifswald Zuzenhauser und Closter Lobenfelds Erbbestandsgut". Die Flächen werden umgrenzt von der Zuzenhäuser und Eschelbronner Gemarkung, der "Daysbacher Gemarkung außerhalb des Eckzenten" und der bis nahe an Daisbach heranreichenden "Wayb-statter Gemarkung". Auffällig ist, dass das große Ackergewann "Börgitt" südlich von Daisbach damals noch Wald war: "Stifts Sünzheimer Wald sich Bürckig genannt".

Das alte Gewann "Eckzehnten" machte den überwiegenden Gemarkungsteil aus. In der Mitte liegt der Bleihof (Ursenbacher Hof), der in alter Zeit dem Stift Sinsheim gehörte und von diesem in Zeitpacht verliehen wurde. Oftmals gab es auch Grenz- und Viehtriebsstreitigkeiten zwischen den Pächtern des Bleihofs und Daisbach, wie der 1910 erschienenen Ortsgeschichte zu entnehmen ist.

Ein solcher Streit war wohl auch Ursache des Gemarkungsplans von 1770, wie der beidseits enthaltenen umfangreichen Legende zu entnehmen ist. Der Eschelbronner Historiker Marius Golgath hat sich an die Übersetzung gewagt, Beate Schröpfer aus Waibstadt hat es geschafft, die noch übrig gebliebenen Lücken weitgehend zu schließen. "Plan über das churpfälzische Stift Sünzheim (auf) Ursenbacher Gemarckung und des daran gelegenen Stücks von der Dayspacher gemarkung, welches der Ursenbacher Hofmann ebenfalls mit seinem Viehe zu betreiben berechtigt ist, und wegen fortdauernden violenten Eingriffen der Dayspacher in die Ursenbacher Wälder und Felder zur instituisierung einer Local Commißion aufgenomen worden im Maij 1770". Im Folgenden wird beschrieben, wo die Grenzen des Daisbacher und Ursenbacher Distrikts liegen und dass der Ursenbacher "Hofmann" sein Vieh bis zur "Wolfstraß zu treiben berechtigt ist". Das Ergebnis, das die Kommission gefunden hatte, scheint für die Daisbacher nicht positiv gewesen zu sein, denn es heißt: "daß die Dayspacher in diesem Districkt weder Viehtrieb noch Jagens gerechtigkeit gebührt". Offenbar sollte das Oberamt Mosbach entscheiden - der Text ist hier jedoch nicht mehr zu entziffern.