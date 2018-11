Sinsheim. (art) "Der Kraichgau birgt viele Schätze", sagte jetzt Dr. Dieter Eitel, Leiter des Amtes für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises bei der Auftaktveranstaltung zum Natura 2000-Managementplan für das FFH-Gebiet "Nördlicher Kraichgau".

Diese Schätze gelte es zu bewahren und zu fördern. Darunter kann man sowohl das verstehen, was der Kraichgau an hervorragenden landwirtschaftlichen Produkten hervorbringt als auch die Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt, die oft nicht auf den ersten Blick sichtbar sind.

Ziel des europäischen Programms Natura 2000 ist es, das Naturerbe als natürliche Lebensgrundlage für die Zukunft zu bewahren. Der Managementplan soll in allen Mitgliedstaaten der europäischen Union dazu beitragen, eine vielfältige Biotopstruktur und hohe Artenvielfalt zu erhalten, zu fördern und weiter zu entwickeln.

Das FFH-Gebiet "Nördlicher Kraichgau" - FFH steht für Fauna (Tierwelt), Flora (Pflanzenwelt), Habitat (Lebensraum) - wurde aus fünf bereits bestehenden FFH-Gebieten zusammengelegt. Es besteht aus 61 Teilflächen mit fast 5000 Hektar (3600 Hektar Wald und 1400 Hektar Offenland) im Raum zwischen Kraichtal und Neckargemünd, Wiesloch und Neckarbischofsheim.

Naturnahe Laubwälder, Wiesenauen und Bäche kennzeichnen die Landschaft, dazu große extensiv genutzte Mähwiesen, Feuchtgrünland und Trocken- sowie Magerrasen mit Orchideenbeständen. All dies ist verbunden mit menschlichen Einflüssen wie Steinbrüchen oder Hohlwegen.

Hier hat sich eine ganz eigene Tier- und Pflanzenwelt angesiedelt, die es zu erhalten gilt. Im Nördlichen Kraichgau findet man die Gelbbauchunke auch in alten Traktorspuren, den Kammmolch in ruhigen Seen mit reicher Unterwasservegetation. Weitere prägende Tierarten sind der Hirschkäfer in den Wäldern, Schmetterlinge wie der Große Feuerfalter oder die Spanische Flagge auf den Blumenwiesen sowie Fledermäuse wie das Große Mausohr auf den Weiden und in den Streuobstbereichen.

Markus Rothmund vom Regierungspräsidium Freiburg, Bereich "Forsten", und Klaus-Bernhard Kühnapfel vom beauftragten Planungsbüro erläuterten das Vorgehen zur Erstellung des Managementplans.

Zu Beginn erfolgt eine Kartierung der FFH-Gebiete. Im Frühjahr 2017 ist eine öffentliche Exkursion geplant. Das weitere Verfahren nimmt mit Bestandsaufnahme und Vorentwurf seinen Verlauf bis zur öffentlichen Auslegung im April 2019 und zur endgültigen Planfassung, die für Oktober 2019 geplant ist.

"Der Managementplan soll ein gemeinsames Vorhaben von Naturnützern und -schützern sein", sagten Anja Leyk-Anderer und Verena Biedermann von der Projektkoordination im Regierungspräsidium Karlsruhe zu dem angelaufenen Projekt abschließend.