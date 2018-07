Ittlingen. (db) Die Bauarbeiten am Bahnübergang des Fußweges zwischen Mühlgasse und Grüner-Hof-Straße sind eingestellt worden. Dies teilte Bürgermeister Achim Heck am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung mit.

Eigentlich hätten die im vergangenen Jahr begonnenen Arbeiten zur Sicherung des Überweges nach der Weihnachtspause am 12. Januar fortgesetzt werden sollen. Doch stattdessen ging ein überraschendes Schreiben im Ittlinger Rathaus ein. Der Kommune wurde mitgeteilt, dass die Baustelleneinrichtung abgebaut wird. Begründet wurde diese Entscheidung der Bahn mit den Änderungen im Fahrplanwechsel im Dezember.

Obwohl ein Blick auf den aktuellen Fahrplan für die Nachtstunden keinen Personenverkehr ausweist, fahren nachts Züge auf der Strecke. Und das in zunehmendem Maße, weil die Bahn neue Leerfahrten auf diese Strecke gelegt hat. Eine Ruhepause gibt es daher nur noch zwischen 1.30 und 2.55 Uhr. Nur knapp eineinhalb Stunden, um Bauarbeiten auf dem Gleiskörper ausführen zu können. Das würde zu einer nicht vertretbaren Kostenexplosion führen, zumal der Strom der Oberleitung dafür abgeschaltet werden muss und die An- und Abschaltprozedur allein bis zu einer Stunde in Anspruch nimmt. Daher will die Bahn die Arbeiten bei einer Streckensperrung mit Schienenersatzverkehr ausführen. Allerdings braucht die DB eine Vorlaufzeit von 14 Wochen, um einen Schienenersatzverkehr einzurichten. Deshalb rechnet Bürgermeister Heck mit einer Fortsetzung der Arbeiten frühestens im Mai.

So geht das nächtliche Warnpfeifen der Züge am ungesicherten Bahnübergang erst einmal weiter. Um die Belästigung für den angrenzenden Bewohner in Grenzen zu halten, regte der Rathauschef in der Sitzung an, den Übergang bis zum Abschluss der Bauarbeiten ganz zu schließen. Eine Entscheidung darüber soll in der nächsten Sitzung fallen.