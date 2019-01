Von Brigitte Fritz-Kador

Eine letzte Duftmarke setzen die großen Fraktionen im Heilbronner Stadtrat, bevor es endgültig in die Sommerpause geht, mit ihren Sommerpressekonferenzen. Am Freitag letzter Woche hat es die CDU getan, die SPD wird folgen. CDU-Fraktionsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Alexander Throm zeigte sich dabei noch nicht sehr ferienfreundlich gestimmt. Sein Ausflug in die Landespolitik und seine Ausführungen zur Polizeireform von Reinhold Gall ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen.

Gall hatte wenige Tage zuvor wiederholt davon gesprochen, dass die Kritik verstummt und die Reform geglückt sei. Throm sieht dies anders, er kritisierte scharf die Größe und Aufteilung der Präsidien und hatte dafür auch Beispiele parat, war er doch nachts zuvor mit auf Polizeistreife gegangen. Dies werde die CDU im Falle eines Wahlsieges ebenso ändern wie er auch Änderungsbedarf bei der Verkehrsunfallaufnahme oder in den Regeln für das Entgelt oder den Ausgleich von Überstunden.

Hintergrund Mit Thomas Aurich sitzt im CDU-Fraktionsvorstand ein Fachmann fürs Gastronomische, dem auch die Vermarktung seiner Heimatstadt so sehr am Herzen liegt, dass er dafür pausenlos neue Ideen hat, etliche davon schon umsetzte "Lichterfest", "Schlagersünden", Neckarbelebung etc. Nun will er zur Buga Heilbronn zum Leuchten bringen. Vor rund hundert Jahren hatte Thomas Mann mit seinem "München [+] Lesen Sie mehr Mit Thomas Aurich sitzt im CDU-Fraktionsvorstand ein Fachmann fürs Gastronomische, dem auch die Vermarktung seiner Heimatstadt so sehr am Herzen liegt, dass er dafür pausenlos neue Ideen hat, etliche davon schon umsetzte "Lichterfest", "Schlagersünden", Neckarbelebung etc. Nun will er zur Buga Heilbronn zum Leuchten bringen. Vor rund hundert Jahren hatte Thomas Mann mit seinem "München leuchtet" seiner Wahlheimat diesen bis heute verwendeten Slogan beschert. Auch wenn man Heilbronn nicht mit München vergleichen kann - eine Stadt "leuchten" zu lassen, das kommt immer gut an, weil es, so Aurich "Emotionen" weckt. Heilbronn hätte, vor allem dank des Neckars, die besten Voraussetzungen dafür. Leider sei die Fontäne am Hagenbuchersee derzeit verschlammt. Hier kann er sich Wasser-Licht-Spiele ebenso vorstellen, wie entlang des Neckars oder auch für den Kiliansturm. Eine Spezialfirma dafür gebe es Leingarten, die hätte sogar die Wüstenscheichs zum Strahlen gebracht. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Wo es kommunalpolitisch lang geht, hatte Throm schon zuvor Tag gezeigt: Die CDU will eine Schuldenbremse - so wie sie OB Harry Mergel (SPD) nach Amtsantritt auch versprochen habe. Seither sei, trotz CDU-Nachhaken nichts geschehen, bemängelte Throm. Die Sorgen, die Throm umtreiben, haben auch andere. Er erinnerte daran, dass sich der Schuldenstand der Stadt von heute 30 Millionen Euro im Buga-Jahr 2019 auf 120 Millionen Euro erhöhen werde. So bedrohlich das klingt, dank der Einführung des doppischen Haushaltes werden die in dieser Zeit auch geschaffenen Werte anders beurteilt. Schwachpunkt in der Finanzplanung ist laut Throm vielmehr, dass sie von gleichbleibenden "Höchsteinnahmen" (Gewerbesteuer bei 100 Millionen Euro) ausgehe. Da könne man schnell Überraschungen erleben, erinnerte er das Jahr 2008.

Auch die hohen Mieten, die die Stadt zahlt, ohne mit diesem Geld Werte zu schaffen, missfallen der CDU. Für das K3 laufen die Mietverträge bald aus. Throm rechnete vor, dass man für die Stadtbibliothek, das Komödienhaus (plus Werkstätten), das Kleistarchiv und den Jazzclub Cave 61 pro Jahr 1,5 Millionen Euro zahle - und das seit 20 Jahren. Er kann sich vorstellen, der räumlich bedrängten Stadtbibliothek einen Neubau hinzustellen, kann sich aber, gerade angesichts bereits geleisteten Mietsummen vorstellen, dass die Stadt das K3 zu einem symbolischen Preis kauft. Da sei man offen für neue Gedanken, Erster Bürgermeister Martin Diepgen (CDU) sei an dem Thema dran, versicherte Throm.

Warum dann aber auch mit Zustimmung der CDU so ein "Knebelvertrag" gerade erst abgeschlossen wurde, dazu äußerte er sich dann doch nicht näher. Bekanntlich hat die Stadt ihr Jugendamt und eine Kita, fast 5000 Quadratmeter, in einem eigens dafür erstellten Neubau eines Heilbronner Medienhaus für zwanzig Jahre gemietet. Throm mahnte zudem eine Verwaltungsreform an, so wie sie Himmelsbach 1999 nach seinem Amtsantritt durchführte. Solche Schritte gehörten in die Anfangs-Amtszeit eines OB und seien in gewissen Zeiträumen immer notwendig. Da müsse die Initiative vom OB ausgehen.

Zum Dauerbrennerthema "Wollhaus" stellt sich Throm nach wie vor hinter den Beschluss des Gemeinderates für einen Neubau durch die Strabag, zumindest für die Laufzeit des entsprechenden Vertrags bis Juni 2016. Die jüngsten Vorstellungen der Eigentümer, die nicht an die Stadt verkaufen wollen, sieht er als taktisches Manöver. Sorgen macht sich Throm auch um die Kinder bei der Buga. Bei allem Lob für eine barrierefreie Buga, an der Vorsorge für Kinder fehle es noch. Er befürchtet, dass der freie Zugang zu Wasserflächen für sie gefährlich werden könne, und forderte Schutzmaßnahmen.