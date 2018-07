Die zahltreichen schweren Lkw-Unfälle auf der Autobahn haben in den zurückliegenden Monaten die Wehrmänner in Atem gehalten, statt einer Entspannung wird durch die Großbaustelle zwische n Sinsheim und Wiesloch eine weitere Verschärfung erwartet. Foto: Endres

Sinsheim. (end) Das uneingeschränkte Lob und die Anerkennung kamen aus berufenem Munde: "Sie sind professionell, einsatzerfahren und unverzichtbar". Polizeioberrat Alexander Ulmer, Chef der Autobahnpolizei Walldorf, musste gerade in den zurückliegenden Monaten auf die Rettungsspezialisten der Sinsheimer Feuerwehr mehrfach zurückgreifen.

Die Anzahl der schweren Verkehrsunfälle mit Lkw-Beteiligung hat nämlich dramatisch zugenommen. Laut Ulmer um 20 Prozent. Und seine Prognose für die künftige Entwicklung der Unfallzahlen auf der wichtigsten Ost-West-Verbindung ist alles andere als positiv.

"Wir werden durch die Großbaustelle auf der A 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch noch mehr Unfälle bekommen," ist sich der Polizeioberrat sicher. Denn mit aktuell 100.000 Fahrzeugen in 24 Stunden und einem weit über dem Durchschnitt liegenden Schwerverkehrsanteil von 30 Prozent müssen sich die Rettungskräfte auf arbeitsreiche vier Jahre einrichten.

Die düstere Vorschau konnte jedoch nicht die insgesamt sehr positive Bilanz der Gesamtfeuerwehr Sinsheim trüben. Die Wehrfrauen und -männer hielten auf der alle fünf Jahren stattfindenden Zusammenkunft jetzt in Waldangelloch Rück- und Ausblick.

Mit das Wichtigste: Laut Gesamtkommandant Michael Hess gibt es keine Probleme mit dem Nachwuchs, alle 13 Einsatzabteilungen sind personell gut aufgestellt. Damit ist die Gesamtfeuerwehr Sinsheim mit 503 Aktiven und 37 Einsatzfahrzeugen größte Hilfseinrichtung im Rhein-Neckar-Kreis und zählt zu den großen Feuerwehren in Baden-Württemberg. Erheblich ist auch die Zahl der Einsätze gestiegen. Mussten die Floriansjünger im Jahr 2012 noch 307 Mal ausrücken, waren es 2016 zusammen 442 Einsätze.

Erfreulich das Interesse der Jugendlichen an Helm und Strahlrohr: Seit Jahren werden in den Abteilungswehren Jungen und Mädchen an den Feuerwehrdienst herangeführt. Die Zahl der Angehörigen aller Jugendfeuerwehren ist seit Jahren mit rund 170 Jugendlichen konstant.

Einzig die so genannte Tagesverfügbarkeit bereitet Gesamtkommandant Hess Sorgen, wenn also während der Arbeitszeit der Alarmpiepser geht. "Dies wird eine unserer größten Herausforderungen in der Zukunft sein", betonte er vor versammelter Mannschaft in der Eugen-Hagmaier-Halle.

Gleichzeitig gab der oberste Feuerwehrchef der Gesamtstadt die Richtung vor, wie das Problem gelöst werden kann: Es müssten weitere hauptamtliche Kräfte eingestellt werden, um die ehrenamtlichen Floriansjünger zu unterstützen. Seit 2015 gibt es bei der Feuerwehr Sinsheim zwei hauptamtliche Beschäftige, "das hat bereits zu einer bedeutenden Verbesserung und Entlastung der Ehrenamtlichen geführt", unterstrich Michael Hess.

Obwohl die Hauptlast der Einsätze von der Abteilung Stadt geleistet werden, bekannte sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht ohne Wenn und Aber zu den Abteilungswehren in den Stadtteilen. "Sie tun für die Bevölkerung unserer Stadt unendlich Gutes".

Deshalb werde der Gemeinderat nach Kräften die Abteilungswehren im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unterstützen, denn "die Feuerwehr ist das Ruhekissen unserer Gesellschaft", betonte unter Beifall OB Albrecht. Eigentlich reine Formsache war die Wahl der beiden Stellvertreter für den Gesamtkommandant. Auch künftig stehen Michael Hess bei der Vielzahl seiner Aufgaben Otmar Oehmig und Bernd Huber zur Seite.