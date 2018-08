Von Detlef Brötzmann

Kürnbach. "Die Schwarzrieslinggemeinde als Weindorf zu präsentieren, ist eine Referenz an unsere Winzer und an unsere Landschaft. Die Region ist zu Gast bei Kürnbacher Weinen". Diese Worte von Bürgermeister Karl-Heinz Hauser zur Eröffnung des 19. Kürnbacher Weindorfes, im beschaulichen Ambiente der Marktplatzes, waren geradezu eine Hommage an die Weinkultur des Ortes. Die Stände der Weingüter und der Winzergenossenschaft präsentieren sich in Form kleiner Weinlauben und gaben dem Weinfest wie immer einen unverwechselbaren Charakter.

Sichtlich erleichtert zeigte sich der Rathauschef bei seinen Grußworten darüber, dass an den beiden Veranstaltungstagen der Wein fließt und nicht das Wasser. Noch ist ihm der Schrecken ins Gesicht geschrieben, denn genau vor einer Woche fast zur selben Uhrzeit drohte ein Hochwasser den Marktplatz zu überfluten. "Die Rückhaltebecken haben 100 000 Kubikmeter Wasser zurückgehalten", wusste Hauser zu berichten.

Unter dem Eindruck der Überschwemmungen in nahegelegenen Gemeinden des Landkreises und den Hochwasserkatastrophen anderen Regionen Deutschlands drückte Hauser von der Festbühne aus allen Betroffenen sein Mitgefühl aus.

Mit dem Walzer "Wenn der Wein blüht", eröffnete der Musikverein Flehingen den musikalischen Reigen. Mit Kürnbacher Schwarzriesling stießen die Repräsentanten der teilnehmenden Weingüter Czech, GravinO und Plag sowie der Winzergenossenschaft Kürnbach mit dem Landtagsabgeordneten Joachim Kößler und Bürgermeister Karl-Heinz Hauser sodann auf das Weindorf an.

Eine Stimme, zwei Hände und sechs Nylons sorgten am Abend für Stimmung auf dem Marktplatz. Die junge, aus der Region stammende Formation "The Woodies" mit Diana Klotz als Solosängerin, Pascal Vinnay am Cajon und Markus "Kerni" Kernchen an der Gitarre, spielte sich mit minimaler Instrumentierung gekonnt durch verschiedene Stilrichtungen der Rock- und Popgeschichte.

Feuriges Temperament entfaltete sich beim Hoffest des Weingutes Czech. Die Mädchengruppe "Grupo de Flamenco" des Turnvereins Knittlingen überraschte mit Flamencotänzen aus Andalusien.

Den Auftakt zum Frühschoppen am Sonntag gestaltete die Blechblascombo "Brasst scho. Kaum ein freier Platz war auf dem Marktplatz zum abschließenden Höhepunkt am Spätnachmittag zu finden, als der Musikverein Kürnbach zur Unterhaltung aufspielte. Gern gehört waren dabei auch beschwingte Gesangseinlagen, die unter anderem dem Wein huldigten.

Weingenuss beim Freiluftkonzert an einem Sommertag wie aus dem Bilderbuch - das war ein angenehm prickelndes Gefühl, das sich viele nach den vorausgegangenen kühlen und nassen Wochen schon inständig herbeigesehnt hatte.

Entspannung war auch beim Rahmenprogramm rund um das Weindorf angesagt. Wer Lust hatte, begab sich mit dem Ortsführer Hans Wilhelm auf eine geschichtliche Reise in das einstige Kondominat. Und die Freunde der schönen Künste fanden bei einer Gemäldeausstellung des Kürnbacher Künstlers Roland König unter dem Motto "Acryl-Modus" interessante Werke.