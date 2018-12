Von Günther Keller

Angelbachtal. Eine gestiegene Bevölkerungszahl, das Wahlrecht ab 16 Jahren und die Stimmberechtigung für alle EU-Bürger machen es möglich: Noch nie waren so viele Einwohner Angelbachtals zum Urnengang aufgerufen wie am morgigen Sonntag. 4018 Namen, 2132 aus Michelfeld und 1886 aus Eichtersheim, hat der federführende Hauptamtsleiter Diethelm Brecht im Wählerverzeichnis - und damit über 400 mehr als bei der Bürgermeisterwahl vor acht Jahren.

Etwa 500 Michelfelder und Eichtersheimer haben ihr Kreuzchen bereits gemacht und ihre Briefwahlunterlagen im Rathaus eingereicht - ob dies als Indiz für eine hohe Wahlbeteiligung gewertet werden kann, ist allerdings fraglich: Generell steigt allerorten die Bereitschaft, den Stimmzettel vorab auszufüllen. Amtsinhaber Frank Werner, seit acht Jahren Chef im Rathaus und einziger Bewerber, hat jedenfalls ein ehrgeiziges Ziel: 40 Prozent Wahlbeteiligung sollten schon sein, hat der 49-Jährige die Messlatte hochgelegt. Damit peilt Werner in etwa jene Marke an, die sein Vorgänger Fritz Brandt im März 2003 erreicht hatte, als er sich den Platz auf dem Stimmzettel lediglich mit dem damaligen Dauerkandidaten Werner Tereba aus Mannheim teilen musste. Frank Werner weiß aber auch: "Eine Wahlbeteiligung hängt von vielen Faktoren ab, sogar vom Wetter".

Die Angelbachtaler sind prinzipiell fleißige Wähler, wie ein Blick auf vergangene Resultate erschließt: 76 Prozent bei der Bundestagswahl, 65 Prozent bei der letzten Landtagswahl, 58 Prozent bei der Kommunalwahl - das sind Zahlen über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Bei der Bürgermeisterwahl 2008 gaben 73 Prozent ihre Stimme ab (in der RNZ-Tabelle vom vorigen Samstag waren irrtümlich 62,4 Prozent, nämlich der Anteil für Frank Werner, genannt worden), allerdings in einer grundlegend anderen Konstellation. Damals standen nämlich gleich sechs Namen auf dem Stimmzettel und ging es um eine grundlegende personelle Weichenstellung nach dem Tod von Fritz Brandt.

Mit 28 Helfern in den drei Wahlbezirken (Michelfeld, Eichtersheim, Briefwahl) sehen sich Wahlausschussvorsitzender Hubert Mildenberger und Hauptamtsleiter Brecht gut gerüstet für einen reibungslosen Wahlablauf und die anschließende Auszählung. Sobald um 18 Uhr die beiden Wahllokale im Eichtersheimer Rathaus und im evangelischen Gemeindehaus in Michelfeld schließen, werden die Urnen geleert und beginnt die Auswertung. Eine Dreiviertelstunde später will man schon fertig sein. Die Verkündung des Wahlergebnisses durch Mildenberger wird voraussichtlich gegen 19 Uhr in der Sonnenberghalle sein. Anschließend wird wohl auf den "Wahlsieger" angestoßen.

Auch das weitere Prozedere ist weitgehend abgeklärt: Am 8. Dezember soll das Gemeindeoberhaupt in einer förmlichen Gemeinderatssitzung in der Sonnenberghalle verpflichtet werden. Landrat Stefan Dallinger hat hierzu sein Kommen bestätigt. Offiziell beginnt die neue Amtsperiode dann am 15. Dezember.