Wilhelm und Tilman Werner von der "Dachsenfranz Biermanufaktur" sind am Mittwoch die Gastgeber beim Weizenbieranstich der "Brauer mit Leib und Seele". Foto: Christian Beck

Von Tim Kegel

Zuzenhausen. Acht Biere kleiner Brauereien werden am Mittwoch beim Weizenbieranstich schäumen. Mit Wilhelm Werner und seinem Sohn Tilman, den Köpfen der "Dachsenfranz Biermanufaktur" sprachen wir übers Brauen, über die Veränderungen im Biergeschäft, über Weizenbier - und natürlich den "Dachsenfranz".

Zuzenhausen. (tk) Regionales Weizenbier, acht Fässer davon, wird am kommenden Mittwoch, 18.30 Uhr, am Elsenzufer gezapft. Der Zusammenschluss "Brauer mit Leib und Seele", der sich stark macht fürs regionale handwerklich gebraute Bier, macht mit seinem traditionellen Weizenbieranstich Station im Dorf mit dem "Dachsenfranz". Das letzte Stelldichein dieser Art in Zuzenhausen fand noch im Hof des "Schlöss'l" statt. Wilhelm Werner muss schmunzeln, wenn er vom "legendären Anstich" spricht. Nun ja, einige hätten damals 2004 dem Weizenbier "ziemlich zugesprochen." Zu probieren gibt es ja auch einiges: Vom heimischen "Weize" der Dachsenfranz Biermanufaktur, einem unfiltrierten dicken Hefeweizen mit ungespritztem Sommerweizen von "Kraichgau Korn". Bis hin zum Allgäuer "Clemens Weissbier" der Leutkircher Brauerei Härle, deren Chef Gottfried Härle gerade als Bier-Rebell den Gang durch die Instanzen an tritt: Härle will medienwirksam den Begriff "bekömmlich" auf seinen Flaschen verwenden, wie das schon seine brauenden Ahnen taten. Und so liest sich das Aufgebot beim Synchron-Anstich wie der kantige Gegenentwurf zum Industrie- und Büchsenbier: Mit dabei sind die Herbsthäuser Brauerei aus Bad Mergentheim, die Hirsch-Brauerei aus Wurmlingen, die Bräunlinger Löwenbrauerei aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, die Kronenbrauerei Schimpf aus Remmingsheim, die Brauerei Stolz aus Isny im Allgäu und die Tettnanger Kronenbrauerei. Durch die Bank unabhängige und inhabergeführte Familienbrauereien, die mit Getreide von Landwirten der jeweiligen Region ihre Biere brauen, dafür "einen fairen Preis" bezahlen und nur Hopfen aus den Anbaugebieten von Tettnang oder aus der Hallertau verwenden. Die Biere, die am Elsenzufer in den Krügen schäumen, sind klassisch vergoren, kalt gelagert, bekommen Zeit anstatt technischer Hilfen, um zu reifen. Auf weite Transportwege wird verzichtet, wie es in den Statuten der "Brauer mit Leib und Seele" steht. Und so ist davon auszugehen, dass Biervielfalt am Mittwoch hochgehalten wird - und auch das Ambiente nicht zu kurz kommt: Am malerischen, neu gestalteten Elsenzufer, zwischen Enten und Libellen, soll Sommerfrischen-Stimmung aufkommen. Die acht Fässer werden als Freibier ausgeschenkt. Musikalisch unterhalten der Musikverein Zuzenhausen, die Truppe "Elsenzgsindl" und das Karlsruher Duo "Die Intendanten" mit "prickelnden Hopfenklängen und bierischen Geschichten". Dazu wird herzhaftes Essen serviert.

Wie macht man eigentlich ein gutes Weizenbier?

Wilhelm Werner: Als wir in den frühen 2000er-Jahren damit angefangen haben, haben wir gemerkt, dass jeder anders vorgeht. Wir haben fünf oder sechs Brauereien besucht und festgestellt, dass es jeder tatsächlich anders macht. Der wichtigste Faktor ist sicher Zeit. Das ist der fünfte Rohstoff von jedem guten Bier.

Von wie viel Zeit sprechen wir da?

Tilman Werner: Wir lassen unser Bier etwa 40 Tage reifen und verzichten auf Druck und Wärme, um den Reifeprozess zu beschleunigen.

Industriebiere und Massenproduktionen - wie viel schneller geht es dort?

Tilman Werner: Zwei Wochen und sogar schneller. Wir wissen von Bieren, die den Reifeprozess in zehn Tagen durchlaufen.

Wie hat sich eigentlich der Biergeschmack der Menschen verändert?

Wilhelm Werner: Kurz gesagt, war ein Märzen das Bier der Großväter, abgelöst von Export, das zwischenzeitlich verpönt war, als Pils in Mode kam. Heute werden so genannte Arme-Leute-Essen wieder salonfähig. Eine jüngere Generation macht es vor und legt Wert auf Qualität und Vielfalt. Die freuen sich, wenn wir ihnen sagen, dass in den Feldern von unseren Bauern auch mal eine Mohnblume wächst. Die Rohstoffe werden intensiver entdeckt, wieder.

Angekurbelt durch Trends wie "Craft Beer"?

Wilhelm Werner: Je nachdem, was man darunter versteht. Handwerklich betrachtet, waren Betriebe wie unserer schon immer "Craft Beer". Wenn Sie etwa stark gehopfte Biere meinen oder Spielereien - okay, so etwas machen auch wir mal gelegentlich. Aber wir haben festgestellt, dass Bier auch so etwas wie eine Harmonie braucht, die den Anreiz gibt, das man weiter trinkt.

Wirkt sich das Sommerwetter auf den Bierverkauf aus?

Tilman Werner: Ja, definitiv. Gerade auch beim Weizenbier merkt man das, weil es erwiesenermaßen durstlöschend ist.

Wie hat sich der Biermarkt regional verändert und wie halten Sie da Schritt?

Wilhelm Werner: Im Umkreis haben etliche kleinere Brauereien aufgehört. Wo es vor 50 Jahren noch 3000 Brauereien waren, sind es heute 1400 - allerdings davon etwa die Hälfte Haus- und Kleinstbrauer. Wir haben uns auf den Namen "Dachsenfranz" besonnen - der Gründungsname "Adler" war alles andere als ein Alleinstellungsmerkmal. Wir konzentrieren uns mehr auf Qualität und Regionalität als auf ein Riesensortiment. Außerdem haben wir in eine neue Abfüllungsanlage investiert und füllen auch im Auftrag kleinerer Brauereien ab.

Bis in welchen Umkreis kann man ein Zuzenhäuser Bier trinken?

Tilman Werner: In einem Gebiet, sagen wir, ungefähr so groß wie der erweiterte Rhein-Neckar-Kreis. Ein Radius von etwa 80 Kilometern, etwa bis vor die Tore Stuttgarts und Karlsruhes.

Sie machen am Mittwoch einen Weizenbieranstich, gemeinsam mit acht kleineren Brauereien. Wie gut sind eigentlich die großen Weizenbiere?

Tilman Werner: Mit gutem Bier ist’s wie mit der guten Pizza. Es gibt schlechte und ziemlich gute Tiefkühlpizza, die man echt essen kann. Wenn ich aber italienisch essen gehen will, bin ich beim Italiener meines Vertrauens besser aufgehoben.

Apropos Italiener: Wer spielt eigentlich zurzeit den Dachsenfranz?

Wilhelm Werner: Ja, das Thema wird uns in den kommenden Monaten mit ziemlicher Sicherheit beschäftigen. Der momentane Dachsenfranz-Darsteller zieht weg von Zuzenhausen. Über kurz oder lang müssen wir nach einem neuen Ausschau halten.