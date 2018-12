Eppingen/Karlsruhe. (rnz) Das Unternehmen gab in einer Pressemitteilung Fremdverschulden als Ursache an. Der Bagger einer Baufirma habe den Riss der Glasfaserleitung an einer Baustelle auf der A 5 in der Nähe von Bruchsal versehentlich herbeigeführt.

Betroffen waren neben vielen Eppinger Bürger auch Haushalten in Kraichtal, Zaisenhausen, Bretten, Kronau, Weingarten, Bad Schönborn, Bruchsal, Oberhausen-Rheinhausen, Dettenheim, Waghäusel, Forst, Hambrücken, Gondelsheim, Forst, Karlsdorf-Neuthard und Ubstadt-Weiher.

Unitymedia schickte umgehend ein so genanntes Spleiß-Team aus, das das Kabel dann schneller als zunächst erwartet reparieren konnte. Dennoch waren die betroffenen Kunden von 9 bis 17.15 Uhr ohne Versorgung.