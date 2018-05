Angelbachtal. (abc) Der Raiffeisen-Standort in der Eichtersheimer Schlossstraße blickt in eine ungewisse Zukunft. Die Getreideannahme wurde dichtgemacht, und für den Markt gibt die Zentrale in Karlsruhe keine Bestandsgarantie, sondern inhaltlich nur vage Prognosen ab. Das beflügelt die Spekulationen.

Seit Jahrzehnten prägt die Genossenschaft das Ortsbild beim Schlosspark. Das könnte sich mittelfristig ändern. Indiz hierfür: Wurden Weizen, Dinkel und anderes Korn bisher aus den Anhängern anliefernder Landwirte direkt in die drei grünen Silos gesaugt, war dies bei der jüngsten Ernte nicht mehr möglich. Verwiesen wurde auf Baufälligkeit der Anlage. Also wurde das Getreide nach dem Wiegen vor dem Raiffeisen-Gebäude abgekippt, um anschließend per Schaufellader ins Innere transportiert zu werden. Nicht nur weil dies mit deutlich mehr Staubentwicklung verbunden war als üblich, bekam auch Gemeinderat und Landwirt Karl Kern davon Wind. "Die extrem trockene Witterung hat dafür gesorgt, dass das sozusagen notgereifte Getreide so schnell wie möglich eingebracht werden musste. Dass die ZG-Silos vor Ort nicht genutzt werden konnten, war daher nicht zu kompensieren", erklärt Kern. Dies öffnete Gerüchten um die Schließung des gesamten Standortes Tür und Tor. Und auch eine Nachfrage bei der Firmenzentrale der ZG Raiffeisen eG in Karlsruhe bringt keine endgültige Klarheit. "Der ZG Raiffeisen Markt und die Betriebsmittel Agrar werden zunächst am derzeitigen Standort verbleiben", verlautete Pressesprecher Dr. Jens Kreutzfeldt gegenüber der RNZ.

Landwirte, die bislang ihre Ernte in der Schlossstraße abgeliefert haben, werden sich aber in jedem Fall neu orientieren müssen. "Die ZG Raiffeisen sucht für die Getreideerfassung in Eichtersheim und Umgebung einen neuen Erfassungsstandort", lautete hier die Auskunft, was für Karl Kern allerdings schon lange absehbar war. "Meines Wissens nach steht das schon seit zehn bis 15 Jahren zur Debatte. Wohl deshalb wurde vor Ort auch schon lange nichts mehr investiert", vermutet. Direkt tangiert ihn dies allerdings nicht mehr, da er sein Getreide seit längerer Zeit ohnehin an alternative Erfassungsstandorte in Sinsheim oder Elsenz transportiert. "Das Entladen geht dort dank hochmoderner Absauganlage viel schneller, und es staubt auch überhaupt nicht", so Kern. Die Abgabe vor Ort seit daher vornehmlich für kleinere Landwirte interessant, die nur wenige Fuhren anzuliefern haben. Nichtsdestotrotz befürwortet er den Erhalt des ZG Raiffeisen-Markts - wenn auch eventuell räumlich zweigeteilt - in vollem Umfang. "Gerade der Markt an sich hat viele Vorteile. Zum Beispiel muss man wegen kleiner Mengen Pflanzenschutzmittel und anderer Artikel nicht außerorts", lobte er das Warensortiment der Institution, die der Heckergemeinde bis auf weiteres erhalten bleibt.