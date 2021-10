Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Müssen Bauherren in den "Äußeren Krautgärten" verpflichtend eine Zisterne auf ihren Grundstücken planen? Oder soll der Regenwasserspeicher eine Wahlmöglichkeit bleiben und im Ermessen des Häuslebauers liegen? Der Gemeinderat entschied sich für die zweite Variante, jedoch nicht einstimmig.

Die "Äußeren Krautgärten", ein Neubaugebiet, für welches die Gemeinde zusammen mit dem Ingenieur- und Beratungsbüro MVV Regioplan gerade am Bebauungsplanentwurf tüftelt, liegen östlich der Schwarzbachhalle und werden an ihrer Ostseite vom Hambach/Zellerewegbach sowie der Asbacher Straße eingefasst. Diese recht zentrale Fläche, die derzeit noch gärtnerisch und teils als Lagerfläche für Holz genutzt wird, soll als Baugebiet erschlossen werden. Einige Anwohner befürchten jedoch, dass durch die Versiegelung des Areals, das auch als Retentionsfläche für etwaiges Hochwasser gilt, ihre Häuser in Gefahr geraten.

Die Frage, ob Zisternen als verbindlicher Baustein in den Bebauungsplan aufgenommen werden sollen, machte eine zusätzliche Abstimmung erforderlich. Drei Bürgervertreter stimmten für diesen Vorschlag. Thomas Groß sagte: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir auf das Thema Hochwasserschutz großen Wert legen werden, und wir sind den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber verpflichtet, unser Wort zu halten." Er nahm Bezug auf andere Baugebiete der Gemeinde, in denen Zisternen verpflichtend im Bebauungsplan verankert seien. "Das ist der Grund, warum ich es auch hier gerne hätte", insistierte er. Bürgermeister Wolfgang Jürriens teilte auf RNZ-Anfrage mit, in Bargen gebe es ein Baugebiet, in dem Zisternen verpflichtend vorgeschrieben seien.

Doch Jacqueline Schnurpfeil von MVV Regioplan, die den Bebauungsplanentwurf und damit die Weiterentwicklung des Plangebietes nach dem Aufstellungsbeschluss am 22. Juni vorstellte, argumentierte dagegen: Es sei keine Pufferwirkung zu erwarten, wenn die Zisternen voll sind. Daher greife deren erwünschte Schutzwirkung bei Starkregen nicht. Doch Groß meinte: "Ich denke, die Zisternen des Baugebietes werden nicht immer alle gleich voll sein. Im Sommer eher weniger als im Winter – und vorwiegend im Sommer ist ja Starkregen zu erwarten."

Die Gegenargumente von Schnurpfeil waren vielfältig und reichten von einer fehlenden langfristigen Kontrollfunktion, die gewährleiste, dass immer ein bestimmtes Volumen in der Zisterne für die Aufnahme von Regenwasser verbleibe, bis zur Nachweispflicht, die erforderlich wäre und gewährleiste, dass das Wasser auch tatsächlich richtig abgeleitet wird. Auch eine regelmäßige Wartung müsse sichergestellt sein. Außerdem sei ein hoher Pflegebedarf zu erwarten sowie eine möglicherweise erforderliche gewässerrechtliche Erlaubnis einzuholen. Nicht zuletzt falle der Kostenfaktor für den Häuslebauer ins Gewicht, und im Plangebiet bestünden lediglich eineinhalb Meter Höhendifferenz – das sei bei Starkregen eher unproblematisch. Sie resümierte: "Der Nutzen von Zisternen ist nicht so in der Tiefe erkenntlich, um sie als verbindlich festzuschreiben. Für die Umsetzung des Gebietes und für das Ableiten von Regenwasser bringt eine Zisterne gar nichts."

Groß war anderer Ansicht und hielt die Pufferfunktion von Zisternen durchaus für relevant im künftigen Wohngebiet und plädierte mit Nachdruck für eine zwingende Einbindung in den Bebauungsplan. Er stellte den Antrag, darüber abzustimmen. Das Gremium ging letztlich jedoch nicht mit diesem Vorstoß mit: Sieben waren für die Variante, das Zisternen-Thema als Wahlmöglichkeit zu belassen, aber nur drei waren dafür, es als verpflichtenden Baustein zu verankern. Ein Bürgervertreter enthielt sich.

Aber wie soll das Wasser nun abgeleitet werden, damit eine Zisterne überflüssig wird, lautete eine Frage aus dem Rund. "Sie sagen, dass die getroffenen Maßnahmen ausreichen, um das Wasser abzuleiten, aber unsere Sorge ist, dass sie nicht reichen", betonte Johannes Roß. Schnurpfeil erläuterte: Das Schmutzwasser werde "ganz klassisch" in den Kanal abgeführt, das Regenwasser zunächst in den Kanal und dann in die nächste Vorflut abgeleitet: "Und zwar ist das der Schwarzbach selbst." Das zu erwartende anfallende Niederschlagsvolumen werde wohl außerdem geringer ausfallen, als es heute der Fall sei, meinte sie: "Denn heute laufen 100 Prozent des Regenwassers unmittelbar in die Randbereiche ab." Das Versickern sei – wegen Boden und hohem Grundwasserstand – nur bedingt möglich. Denn der Boden dort sei schnell gesättigt.

Durch Grünflächen und Dachbegrünung werde zusätzlicher Retentionsraum geschaffen, damit das Regenwasser verzögert eingespeist werde. Durch die zusätzlichen Kanäle, die im Rahmen der Baugebietserschließung entstehen, und durch die Nähe zur Schwarzbach sei die Ableitung des Niederschlagswassers kein Problem. Der Gemeinderat stimmte schließlich einstimmig für den Bebauungsplan-Entwurf und für die Anpassung des Plangebiets, das geringfügig erweitert wurde.