Gemmingen. (rnz) Zum großen Festwochenende anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung Gemmingens vor 1250 Jahren wartet die Gemeinde vier Tage lang mit zahlreichen Höhepunkten auf. Für den Festakt am kommenden Freitag, 28. Juni, sind allerdings bereits alle Tische schon reserviert. Wer nicht zum Zuge kam, kann den Festakt dennoch ab 19 Uhr von der Empore der Kraichgauhalle verfolgen. Essen und Trinken wird auch im Außenbereich der Halle angeboten. Das Festbier wurde übrigens eigens in Gemmingen gebraut.

Durch das Programm am Freitag führt Ilona Christina Schulz. Die Moderatorin hat familiäre Wurzeln in Gemmingen und ist aus zahlreichen Fernsehauftritten bekannt; unter anderem war sie in "Alles was zählt", "Tatort", und "Ein Fall für Zwei" zu sehen. Die "Blue Men Gang" der Stadtkapelle Eppingen zündet mit den drei Männern in Blau ein kleines Unterhaltungsfeuerwerk mit eigenen Innovationen, viel Rhythmusgefühl und Spezialeffekten für Jung und Alt.

Und wenn anschließend Christoph Engels mit magentaroten Haaren im Grasanzug die Bühne der Kraichgauhalle betritt, um mit Gurke, Grapefruit und Kettensäge zu jonglieren, weiß man, dass in dieser Comedy-Show Momente wilder Gefahr und subtiler Komik, feine (Selbst)ironie und akrobatische Professionalität eine so zauberhafte wie höchst aufregende Verbindung eingehen werden.

Am Samstag geht es ab 15 Uhr weiter mit dem Jahrgangstreffen und ab 20 Uhr mit einem bunten Abend mit Barbetrieb, zu dem die Party-Band "Die Hessentaler" die Musik beisteuern.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des großen Festumzugs zur Kraichgauhalle, der um 15 Uhr beginnt. Zuvor wird um 10.30 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst gefeiert und ab 12 Uhr Mittagessen serviert. Der Sonntagabend steht ab 19 Uhr im Zeichen der "Vereine und Nationen".

Das große Festwochenende klingt dann am Montag, 1. Juli, ab 14 Uhr mit einem Spielenachmittag für Jung und Alt und ab 18 Uhr mit der "After Work Party" mit Live-Musik der Band "Flugrost", Abendessen und Barbetrieb aus.