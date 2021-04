Von Michael Fritz

Sulzfeld. (rnz) Im Bebauungsplan für das neue Gewerbegebiet "Riegel" ist eine Sonderfläche "Einzelhandel" vorgesehen. Allgemein wurde erwartet, dass ein Lebensmitteldiscounter nach Sulzfeld kommen wird. Wie die Gemeinde nun bekannt gab, wird Aldi hier eine Filiale eröffnen. "Wir haben ein GMA-Gutachten (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, Red.) beauftragt, das Potenzial für einen weiteren Nahversorger aufweist. Der Regionalverband hat unseren Bebauungsplan so genehmigt", freut sich Bürgermeisterin Sarina Pfründer über die Stärkung der örtlichen Einkaufsmöglichkeit.

Für Aldi sei der Standort sehr attraktiv, da so der "weiße Fleck" zwischen Eppingen und Oberderdingen beseitigt werden könne, erläutert Ingo Brunner, zuständig für die Filialentwicklung bei Aldi. "Wir gehen von einem Einzugsgebiet von etwa 14.000 Einwohnern aus. Für diese Kunden planen wir einen attraktiven Markt im neuen Design mit einer Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern, einem großen Frischebereich sowie einem Backshop."

Laut Bürgermeisterin Pfründer soll die Erschließung des Gewerbegebietes bis Jahresende abgeschlossen sein, sodass im Januar mit den Bauarbeiten für den Markt begonnen werden könnte. "Wenn alles nach Plan läuft, eröffnen wir die neue Filiale im Herbst nächsten Jahres", zeigt sich Brunner optimistisch.

Markus Ströhmann, Betreiber des Rewe-Marktes in Sulzfeld, sieht die Neuansiedlung von Aldi keineswegs als lästige Konkurrenz, sondern vielmehr als sinnvolle Ergänzung der wohnortnahen Versorgung der Sulzfelder Bevölkerung. Der Kaufmann, der auch im Sulzfelder Gemeinderat sitzt, war nach eigener Aussage sogar einer der Initiatoren für einen weiteren Einkaufsmarkt in Sulzfeld. "Es ist doch wichtig, dass die Menschen auch in einigen Jahren noch gut in Sulzfeld einkaufen können", sieht er die langfristige Perspektive für die Entwicklung der Gemeinde. "Möglicherweise kommt dadurch sogar zusätzlich Kaufkraft nach Sulzfeld." Für seinen Markt fürchtet er keine Umsatzeinbußen. "Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Kompensation. Zum Beispiel setze ich verstärkt auf regionale Produkte."