Von Eric Schmidt

Sinsheim. Mal Abenteuerspielplatz, mal Festwiese: Wenn die TSG 1899 Hoffenheim zu Hause in ihrer Arena Fußball spielt, geht es drunter und drüber. Zehn Jahre ist das Stadion in Sinsheim alt und hat viel erlebt. Die RNZ blickt zurück.

Das erste Tor: Am Ende gibt es ein Feuerwerk. Mit Böller und Raketen beschließt die TSG Hoffenheim am 24. Januar 2009 den großen Feiertag, den Tag der Stadioneinweihung. Zuvor hat es der Herbstmeister der Bundesliga sportlich krachen lassen. Mit 6:2 (2:1) gewinnt er das Eröffnungsspiel gegen eine Rhein-Neckar-Auswahl, dabei sind Selim Teber und Wellington je zwei Mal sowie Francisco Copado und Sejad Salihovic je einmal erfolgreich. Der einzige Schönheitsfehler vor 30.000 Zuschauern: Das erste Tor im neuen Schmuckkästchen erzielt kein "Hoffe"-Profi, sondern ein Regio-Kicker: Christian Bolm von Wormatia Worms. Was soll’s. "Dieses Stadion ist ein Geschenk. Ein Geschenk des Himmels", erklärt TSG-Geschäftsführer Jochen A. Rotthaus. "Sinsheim hat vor Hamburg, München und Stuttgart das schönste Stadion", schwärmt Ministerpräsident Günther Oettinger.

Das schönste Tor: Was für ein Schuss. Aus 32 Metern zieht Christian Eichner ab. Wie eine Cruise-Missile nimmt der Ball Kurs Richtung Tor und schlägt rechts oben in den Winkel ein. Es ist der 24. Oktober 2009 und Eichner, der Außenverteidiger der TSG, erzielt das 1:0 beim 3:0-Sieg gegen 1. FC Nürnberg. Trainer Ralf Rangnick spricht vom "Dosenöffner" und vom "Traumtor", die Presse vom "Hammer des Handwerkers". Der Treffer Eichners ist eine solche Sehenswürdigkeit, dass er es in den Schönheitswettbewerb der ARD-Sportschau, das Tor des Monats, schafft. Dort hat "Eiche" weniger Glück: 350 Stimmen fehlen zum Sieg. Mit 30,8 Prozent wird er Zweiter hinter Angelo Barletta und dessen Fallrückzieher für den VfL Osnabrück (31 Prozent).

Das schnellste Tor: Kevin Volland ist ein flotter Typ. Am flottesten ist der Angreifer der TSG Hoffenheim am 22. August 2015, als ihm im Heimspiel gegen den FC Bayern München der Schnellschuss schlechthin gelingt - das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Die Bayern haben Anstoß und spielen den Ball zurück, in den missglückten Pass von David Alaba auf Jerome Boateng sprintet Volland dazwischen - und trifft zum 1:0. Nur neun Sekunden hat alles gedauert, ein ähnliches Blitztor ist zuvor nur Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) am 23. August 2014 geglückt. Das Fachmagazin "kicker" stellt fest: "Volland war ein Wimpernschlag schneller als Bellarabi."

Das berühmteste Tor: Die Schotten haben Loch Ness, die Hoffenheimer "Loch Netz": Weil das Tornetz kaputt ist, kassiert die TSG am 18. Oktober 2013 gegen Leverkusen einen Treffer, der als "Phantomtor" in die Geschichte eingeht. Stefan Kießling ist es, der in der 70. Minute zum Kopfball ansetzt und auf etwas anderem Wege - durch das zu großmaschige Außennetz - das 2:0 erzielt. Schiedsrichter Felix Brych erkennt das Tor, das keines ist, an, die Proteste sind riesig. "Hoffe" legt Einspruch gegen die Wertung ein, scheitert aber am DFB-Sportgericht. Trainer Markus Gisdol macht sich für den Videobeweis stark.

Bei der Frauenfußball-WM 2011 bejubeln die Spielerinnen Schwedens den Sieg im kleinen Finale. Foto: dpa

Hoher Besuch: Von wegen Landpartie. Wer nach Sinsheim kommt, kann auch internationalen Fußball sehen. Acht Länderspiele sind in der Arena ausgetragen worden. Den Anfang machen die deutschen Fußballfrauen, die am 25. Juli 2009 gegen die Niederlande testen und 6:0 gewinnen. Bei der Frauenfußball-WM 2011 gibt es mit Nigeria - Frankreich, USA - Kolumbien, Mexiko - Neuseeland und dem Spiel um Platz drei Frankreich - Schweden gleich mehrmals Damenbesuch.

Nico Schulz feiert seinen Länderspieltreffer zum 2:1 gegen Chile. Foto: APF

Ein gewisser Kylian Mbappé triumphiert am 24. Juli 2016 beim U19-EM-Finale in "Sinse" und wird mit einem 4:0 gegen Italien Europameister. Was die deutschen Fußballherren betrifft, so sind sie zweimal im Kraichgau zu Gast und gewinnen jeweils 2:1 - am 29. Mai 2011 im Testspiel gegen Uruguay und am 9. September 2018 gegen Chile. Das Siegtor gegen Chile erzielt jemand, der weiß, wo hier das Tor steht: der Hoffenheimer Nico Schulz.

Gastspiel: Statt grün ist alles weiß, statt des Balls fliegt der Puck: Das Fußball-Stadion an der A6 wird zur Eishockey-Arena. 25.000 Zuschauer sehen am 7. Januar 2017 das "Winter Game" der DEL zwischen den Mannheimer Adlern und den Schwenninger Wild Wings. 7:3 steht es nach 60 Minuten, die RNZ berichtet von einem "perfekten Abend". "Das Eis war besser als in der SAP Arena", lobt Mannheims Eishockeycrack David Wolf.