Sinsheim. (pol/sdm) In Sinsheim konnte ein Einbruch in der Hauptstraße verhindert werden. Die Polizei berichtet, dass zwei Männer in der Nacht zum Sonntag, kurz nach 2 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs waren und sich an dem Fenster eines Imbisses zu schaffen machten. Eine Zeugin hatte diese beobachtet und direkt die Polizei kontaktiert. Daraufhin entfernten sich die Männer in Richtung Hoffenheim. Das Fenster des Imbisses blieb offen.

Die Fahndung nach dem Duo verlief bis jetzt ohne Erfolg.

Nach bisherigen Ermittlungen sind die Täter nicht in das Ladeninnere gelangt. Deshalb dürfte der Sachschaden gering sein.

Die Zeugin konnte die Männer wie folgt beschreiben: Der erste Mann soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Er soll schlank sein und eine Daunenjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Der zweite Mann soll die gleiche Größe und Statur und eine schwarze Jacke, rote Schuhe sowie eine dunkle Hose getragen haben. Beiden Männer hatten offenbar die Kapuzen über den Kopf gezogen.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 07261/6900 melden.