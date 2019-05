Sinsheim. (pol/mare) Wer kennt die Smartphone-Diebe? Das fragt aktuell die Polizei in Sinsheim.

Denn am Freitagnachmittag stahlen zwei Männer in einem Handyshop in Sinsheim drei Apple-Smartphones im Wert von rund 3000 Euro. Die beiden Männer betraten kurz nach 14 Uhr den Handyshop in der Bahnhofstraße und gingen zu den neuen iPhone-Modellen.

Einer der beiden griff sich zwei der Mobiltelefone und riss die Sicherungskabel ab. Der andere Mann nahm ein drittes Handy und riss so stark daran, dass die komplette Halterung abriss.

Anschließend rannten beide aus dem Laden und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Wilhelmstraße.

Sie werden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 25 Jahre alt, schlank, circa je 1,90 Meter groß und trugen Kapuzenshirts und Basecaps.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, zu melden.