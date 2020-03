Sinsheim. (pol/rl) Bei einem Motorradunfall am Sonntag kurz vor 12 Uhr in der Merianstraße wurde ein 18-Jähriger verletzt. Ein Zeuge hatte die Rettungsleitstelle verständigt. Beim Eintreffen an der Unfallstelle stellte sich heraus, dass der Fahrer selbstständig ins Krankenhaus gegangen war, das Motorrad lag noch am Unfallort.

Der Fahrer konnte in der Notaufnahme angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Wie sich weiter herausstellte, ist der 18-Jährige nicht im Besitz eines Motorradführerscheins. An dem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Sinsheim.