Sinsheim-Hasselbach. (pol/mare) Am Freitagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße K4283 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinwagen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Beide Insassen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Ein 18-jähriger Renault-Fahrer war kurz nach 7 Uhr auf der K4283 von Babstadt in Richtung Sinsheim-Adersbach unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur K4284 in Richtung Hasselbach auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts neben der Straße gegen einen Baum prallte.

Der 18-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Das Auto wurde abgeschleppt; es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Straße war für rund eine halbe Stunde bis gegen 7.45 Uhr gesperrt.

Update: Freitag, 23. Oktober 2020, 15.36 Uhr