Schwaigern. (pol/kaf) Die B293 in Richtung Heilbronn ist derzeit nach einem schweren Unfall gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, fuhren dort am Morgen zwei Autos in Richtungen Gemmingen hintereinander her. Das vorausfahrende Auto wollte links abbiegen, was der Fahrer des hinteren Fahrzeugs jedoch zu spät erkannte und zum Überholen ansetzte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Das vorausfahrende Auto überschlug sich bei der Kollision, die Fahrerin wurde schwer verletzt.