Neckarbischofsheim. (pol/mare) Nach Steinwürfen auf eine Grundschule und einen Kindergarten sucht die Polizei nach Zeugen oder Hinweisgebern. Das teilen die Beamten mit.

Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmittag warfen der oder die Täter Kieselsteine und kleine Betonbrocken gegen die Gebäudefront der Grundschule im Ablassweg. Dabei wurden mehrere Glasscheiben erheblich beschädigt und teilweise zerstört. Es entstand mindestens 5000 Euro Sachschaden.

Die Ermittler gehen davon, dass dies mit zwei ähnlichen Vorfällen an einem Kindergarten in der Nähe zu tun hat. Hier wurde das Gebäude seit Montag an zwei Tagen mit Steinen beworfen. Auch hier wurden Fensterscheiben beschädigt. Hier entstand mindestens 1000 Euro Sachschaden.

Info: Wer den oder die Steinewerfer beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich unter der 07263/409630 beim ermittelnden Polizeiposten Waibstadt melden.