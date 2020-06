Kraichtal-Menzingen. (jubu) Zwei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am Freitagmittag bei Menzingen gefordert.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, hatte ein Mercedesfahrer gegen 11.45 Uhr die Landesstraße L554 von Münzesheim nach Menzingen befahren, als in Höhe des Abzweigs Gochsheim ein Pkw von rechts auf die Landstraße fuhr. Der ordnungsgemäß fahrende Senior im Mercedes konnte einen Zusammenstoß mit dem Wagen nicht mehr verhindern.

Der Seat des Unfallgegners überschlug sich in der Folge und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Beide Fahrer konnten selbstständig aus ihren Autos steigen, der Seat begann kurz danach zu brennen.

Feuerwehrkräfte aus Unteröwisheim, Münzesheim und Kraichtal hatten den Brand rasch gelöscht. Die Wehrmänner unterstützten den Rettungsdienst bei der Arbeit. Beide Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu, der Seat-Fahrer musste im Nachgang mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 41" aus Leonberg in eine Unfallklinik geflogen werden.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Notfallhilfen Münzesheim und Unteröwisheim. Die Strecke am Abzweig Gochsheim war während der Unfallaufnahme bis in die Nachmittagsstunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in bislang noch nicht abschätzbarer Höhe.